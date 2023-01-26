https://sputnik-georgia.ru/20230126/gruzinskaya-figuristka-vyigrala-korotkuyu-programmu-na-chempionate-evropy-274301763.html

Грузинская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Грузинская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Чтобы стать чемпионкой Европы, Анастасии Губановой необходимо хорошо представить произвольную программу 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T23:48+0400

2023-01-26T23:48+0400

2023-01-26T23:48+0400

спорт

новости

грузия

анастасия губанова

фигурное катание

успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова безошибочно откатала короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском городе Эспоо. Губанова набрала 69,81 балла в короткой программе, что позволило ей оказаться на вершине турнирной таблицы. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая ошибку на каскаде. Третье место заняла представительница Швейцарии Кимми Репонд. Для того, чтобы стать чемпионкой Европы, Анастасии Губановой необходимо хорошо представить произвольную программу. Соревнование лучших фигуристок Европы начнется 28 января в 15:00 по тбилисскому времени. В пятницу, 27 января на финский лед выйдут танцевальная пара Георгий Ревия и Мария Казакова. В этот же день Морис Квителашвили и Ника Эгадзе представят произвольную программу в мужском зачете. Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем участвует 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, анастасия губанова, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире