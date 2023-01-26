https://sputnik-georgia.ru/20230126/kakogo-chisla-prazdnuyut-sretenie-gospodne-2023-tserkovnyy-kalendar-274291432.html

Какого числа празднуют Сретение Господне 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют Сретение Господне 2023? Церковный календарь

Сретение Господне – один из главных праздников церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богородицы 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T21:17+0400

2023-01-26T21:17+0400

2023-01-26T21:17+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961154_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7e2e10e4ce59d048c1470a5151b94fc.jpg

Какого числа празднуют Сретение Господне по церковному календарю в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Сретение Господне В Сретение Господне, что на древнеславянском означает "встреча", вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки, произошедшее на 40-й день после Рождества Христова. Женщина, по закону Моисееву, должна была через 40 дней после родов принести очистительную жертву в Иерусалимском Храме, а если первенец в семье был мальчик, родители приносили новорожденного, чтобы провести обряд посвящения Богу. У входа в храм святое семейство встретил старец Симеон, который уже столетия ждал появления Спасителя. По преданию, на момент встречи праведнику исполнилось примерно 300 лет (по другим источникам 360 лет). Симеон входил в число ученых мужей, переводивших Библию с еврейского на греческий. Много лет назад, когда праведник переводил книгу пророка Исаи, он усомнился в рождении Мессии от Девы и хотел исправить слово "Дева" на "Жена". В это время ему явился ангел и запретил менять слово, предсказав при этом, что Симеон не умрет, пока лично не убедится в истинности пророчества. Предсказание сбылось - он взял дитя, рожденное от Девы, на руки и теперь мог спокойно умереть. Вот так и произошло сретение или встреча древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Завета. Церковный календарь Дата Сретения Господня в церковном календаре неизменна – православные ежегодно празднуют торжество 15 февраля. Несмотря на то, что Сретение Господне одно из древнейших церковных праздников, до VI века оно не было самостоятельным торжеством, и называлось "сороковым днем от Богоявления". После того, как в результате землетрясения в Антиохии в 528-м погибло много народа, а в 544-м моровая язва уносила ежедневно по несколько тысяч жизней, одному благочестивому христианину было открыто, что Сретение Господне нужно праздновать торжественнее. На территории Византийской империи прекратились всенародные бедствия после того, как было совершено всенощное бдение и крестный ход в день Сретения Господня. Церковь, в благодарность Господу в 544-м внесла Сретение Господне в число основных праздников церковного календаря и установила праздновать его торжественнее. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки