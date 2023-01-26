https://sputnik-georgia.ru/20230126/kvaratskheliya-oboshel-ronaldu-v-reytinge-the-guardian-274297987.html

Кварацхелия обошел Роналду в рейтинге The Guardian

Кварацхелия обошел Роналду в рейтинге The Guardian

Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто, говорится в статье 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T21:40+0400

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хвича кварацхелия

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футбол

клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в рейтинг 100 лучших футболистов мира по версии авторитетного английского издания The Guardian. Кварацхелия занимает в рейтинге 40-е место. Для сравнения Криштиану Роналду ("Ан-Наср") на 51-м, а одноклубник Кварацхелия Виктор Осимхен на 52-м. Как говорится в статье The Guardian, Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто. Клуб не становился чемпионом Италии с 1990 года. На 11 месте в списке разместился Садьо Мане ("Бавария"), а на 12 - Неймар ("ПСЖ"). Первую десятку списка и его окончательную версию издание опубликует в пятницу, 27 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, the guardian, футбол, клуб "наполи"