https://sputnik-georgia.ru/20230126/kvaratskheliya-oboshel-ronaldu-v-reytinge-the-guardian-274297987.html
Кварацхелия обошел Роналду в рейтинге The Guardian
Кварацхелия обошел Роналду в рейтинге The Guardian
Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто, говорится в статье 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T21:40+0400
2023-01-26T21:40+0400
2023-01-26T21:40+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
the guardian
футбол
клуб "наполи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268302387_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_50f7a5198ce7d5adf48c06175afdeb10.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в рейтинг 100 лучших футболистов мира по версии авторитетного английского издания The Guardian. Кварацхелия занимает в рейтинге 40-е место. Для сравнения Криштиану Роналду ("Ан-Наср") на 51-м, а одноклубник Кварацхелия Виктор Осимхен на 52-м. Как говорится в статье The Guardian, Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто. Клуб не становился чемпионом Италии с 1990 года. На 11 месте в списке разместился Садьо Мане ("Бавария"), а на 12 - Неймар ("ПСЖ"). Первую десятку списка и его окончательную версию издание опубликует в пятницу, 27 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268302387_38:0:1317:959_1920x0_80_0_0_df308c3a2a1e05105917772cc6caa2c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, the guardian, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, the guardian, футбол, клуб "наполи"
Кварацхелия обошел Роналду в рейтинге The Guardian
Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто, говорится в статье
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik.
Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в рейтинг 100 лучших футболистов мира по версии авторитетного английского издания The Guardian
.
Кварацхелия занимает в рейтинге 40-е место. Для сравнения Криштиану Роналду ("Ан-Наср") на 51-м, а одноклубник Кварацхелия Виктор Осимхен на 52-м.
"Его прозвище "Кварадона" говорит само за себя. Требуется что-то особенное, чтобы заслужить сравнения с Эль-Диего в Неаполе", - пишет издание.
Как говорится в статье The Guardian, Кварацхелия помог "Наполи" приблизиться к заветному скудетто. Клуб не становился чемпионом Италии с 1990 года.
На 11 месте в списке разместился Садьо Мане ("Бавария"), а на 12 - Неймар ("ПСЖ").
Первую десятку списка и его окончательную версию издание опубликует в пятницу, 27 января.