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Мэрия Тбилиси продолжит покупать лекарства для нуждающихся пенсионеров
Мэрия Тбилиси продолжит покупать лекарства для нуждающихся пенсионеров
Каладзе призвал всех социально незащищенных пенсионеров воспользоваться данной программой 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T07:31+0400
2023-01-26T07:31+0400
2023-01-26T09:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Программа финансирования медикаментов для социально незащищенных лиц пенсионного возраста продолжится и в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Речь идет о тех гражданах, социальные баллы которых не превышают 200 тысяч. По словам мэра, программой в прошлом году воспользовались 21 034 пенсионера. Для них мэрия профинансировала медикаменты стоимостью в 8 842 176 лари (3,3 миллиона долларов). Каладзе призвал всех социально незащищенных граждан пенсионного возраста воспользоваться данной программой. Для этого сам бенефициар или его представитель должен обратиться к врачу за справкой о здоровье, и на основе данного документа, который будет выдан электронном формате, смогут получить лекарства в аптеке. Каждый год для социально незащищенных пенсионеров мэрия Тбилиси выдает ваучер на сумму в 500 лари (189 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси продолжит покупать лекарства для нуждающихся пенсионеров
07:31 26.01.2023 (обновлено: 09:22 26.01.2023)
Каладзе призвал всех социально незащищенных пенсионеров воспользоваться данной программой
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Программа финансирования медикаментов для социально незащищенных лиц пенсионного возраста продолжится и в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Речь идет о тех гражданах, социальные баллы которых не превышают 200 тысяч.
По словам мэра, программой в прошлом году воспользовались 21 034 пенсионера. Для них мэрия профинансировала медикаменты стоимостью в 8 842 176 лари (3,3 миллиона долларов).
Каладзе призвал всех социально незащищенных граждан пенсионного возраста воспользоваться данной программой. Для этого сам бенефициар или его представитель должен обратиться к врачу за справкой о здоровье, и на основе данного документа, который будет выдан электронном формате, смогут получить лекарства в аптеке.
Каждый год для социально незащищенных пенсионеров мэрия Тбилиси выдает ваучер на сумму в 500 лари (189 долларов).