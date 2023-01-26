https://sputnik-georgia.ru/20230126/meriya-tbilisi-prodolzhit-pokupat-lekarstva-dlya-nuzhdayuschikhsya-pensionerov-274248627.html

Мэрия Тбилиси продолжит покупать лекарства для нуждающихся пенсионеров

Мэрия Тбилиси продолжит покупать лекарства для нуждающихся пенсионеров

Каладзе призвал всех социально незащищенных пенсионеров воспользоваться данной программой 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T07:31+0400

2023-01-26T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Программа финансирования медикаментов для социально незащищенных лиц пенсионного возраста продолжится и в 2023 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Речь идет о тех гражданах, социальные баллы которых не превышают 200 тысяч. По словам мэра, программой в прошлом году воспользовались 21 034 пенсионера. Для них мэрия профинансировала медикаменты стоимостью в 8 842 176 лари (3,3 миллиона долларов). Каладзе призвал всех социально незащищенных граждан пенсионного возраста воспользоваться данной программой. Для этого сам бенефициар или его представитель должен обратиться к врачу за справкой о здоровье, и на основе данного документа, который будет выдан электронном формате, смогут получить лекарства в аптеке. Каждый год для социально незащищенных пенсионеров мэрия Тбилиси выдает ваучер на сумму в 500 лари (189 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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