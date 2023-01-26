https://sputnik-georgia.ru/20230126/ministerstvo-kultury-gruzii-obyavilo-srazu-tri-konkursa--274292958.html

Министерство культуры Грузии объявило сразу три конкурса

Министерство культуры Грузии объявило сразу три конкурса

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсах министерства культуры продлится до 3 февраля 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T20:53+0400

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грузия

культура

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило три конкурса: для грузинской эстрады и фольклора, для поддержки свободных проектов, а также балета, об этом говорится на странице ведомства в соцсети."Грузинская эстрада и фольклор в регионах – содействие гастрольным расходам"Общий бюджет конкурса составляет 500 тысяч лари (около 190 тысяч долларов). Цель конкурса - активизировать культурную жизнь в регионах и придать ей всеобщий характер.Среди задач - популяризация деятельности музыкантов-исполнителей, творческих коллективов и ансамблей, поощрение проведения грузинских эстрадных и фольклорных концертов в регионах и обеспечение расходами на гастроли.В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица/группа лиц, зарегистрированные в Грузии. Конкурсант может представить только один проект."Поддержка свободных проектов в секторе культуры"В этом году конкурс будет проведен в два этапа. Общий бюджет конкурса составляет более 680 тысяч лари (около 260 тысяч долларов). На первый этап выделено 300 тысяч лари (более 110 тысяч долларов).Среди целей конкурса - активизация культурной жизни в стране, реализация новых идей, содействие культурному самовыражению. Конкурс объединяет следующие направления: изобразительное и прикладное искусство, музыка, анимация, фотография, новые медиа, медиаискусство.Согласно условиям нового конкурса, право на участие в конкурсе имеют юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Грузии. Конкурсант может подать только одну заявку."Содействие международным музыкальным и балетным фестивалям в Грузии"Бюджет конкурса растет с каждым годом – на этот раз министерство выделит 1,3 миллиона лари (более 490 тысяч долларов).Цель конкурса – популяризация балетного и музыкального искусства, профессиональное содействие музыкантам-исполнителям, а также ансамблям.Участвовать в конкурсе могут юридические лица, которые имеют опыт работы в сферах профессионального музыкального и/или балетного искусства не только в Грузии, но и на международной арене.Конкурсант может представить только одну заявку.Прием заявок на все три конкурса продолжается до 3 февраля.Отправить заявку можно по электронной почте info@culture.gov или по адресу ул. Набережная,4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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