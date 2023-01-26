https://sputnik-georgia.ru/20230126/ninooba-2023-kak-svyataya-nino-stala-prosvetitelnitsey-gruzii-274277118.html

Нинооба 2023: как святая Нино стала просветительницей Грузии?

Нинооба 2023: как святая Нино стала просветительницей Грузии?

Святую равноапостольную Нино - просветительницу Грузии, православная церковь поминает 27 января 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T18:46+0400

2023-01-26T18:46+0400

2023-01-26T18:46+0400

справки

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В Грузии в праздник, который называют "Нинооба", торжественные богослужения проходят во всех действующих церквях страны. Особо празднуют "Нинооба" в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, в Тбилиси, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой, с которым просветительница пришла в Грузию. Накануне праздника "Нинооба", Sputnik Грузия предлагает вспомнить, как святая Нино прибыла в Грузию и стала ее просветительницей. Как Нино стала просветительницей Грузии? Родилась будущая святая в христианской семье в Каппадокии примерно в 280 году. Отец Нино был родственником Георгия Победоносца, а брат матери - Патриархом Иерусалимским. С 12 лет Нино воспитывалась в Иерусалиме и однажды, читая Евангелие, заинтересовалась, что же произошло после распятия Христа с Хитоном Господним. Узнав, что хитон увезли в языческую Иверию (Грузия) в город Мцхета, она стала молиться, чтобы найти святыню и увидеть страну просвещенной. Молитвы Нино были услышаны — во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила ей крест из виноградной лозы и послала с проповедью Евангелия в Грузию. Судьба Нино была предрешена. Проснувшись, будущая просветительница Грузии увидела крест, врученный Богоматерью, и, не раздумывая, отправилась в далекий путь вместе царевной Рипсимией, ее наставницей Гаианией и другими христианскими девами, сбежавшими от гонений римского императора Диоклетиана. Чудом избежав смерти, которой подверглись все ее спутницы в Армении, она продолжила путь и достигла Грузии в 319-м. Проповедь Нино сопровождалась многими чудесами и знамениями - по молитве святой девы, сильной бурей с высокой горы были низвергнуты языческие идолы. Первыми приняли христианскую веру бездетный царский садовник и его супруга, которую святая вылечила от бесплодия своей молитвой. Толпы больных приходили к просветительнице, узнав о силе ее молитвы, - многие, исцелившись – крестились. Царица Нана - исцеленная равноапостольной Ниной, уверовала во Христа, но царь Мириан не спешил обращаться в истинную веру. Легенда повествует, что он уверовал в Господа, после того как во время охоты внезапно снизошла тьма, только мольба царя к Богу, которого проповедовала Нино, смогла ее рассеять. Царская семья крестилась в водах реки Арагви вместе с родственниками, однако христианство государственной религией в Грузии объявили только через несколько лет - в 324-м, по другим источникам в 326-м. Благодаря проповеди просветительницы, крещение приняли многие горцы и жители Кахетии. После многолетних апостольских подвигов святая Нино мирно скончалась в 335-м, по другим источникам в 347-м. Просветительницу Грузии, согласно ее желанию, похоронили в Бодбе (Кахетия), где и сегодня действует женский монастырь имени святой Нино. В Грузии "Нинооба" празднуют дважды в год: в день кончины просветительницы - 27 января, и в день ее пришествия в Грузию - 1 июня. Имя Нино в Грузии очень популярно – святая покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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