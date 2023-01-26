https://sputnik-georgia.ru/20230126/nosovich-estoniya-fakticheski-obyavit-rossii-voynu-esli-perekroet-finskiy-zaliv-274275630.html

Носович: Эстония фактически объявит России войну, если перекроет Финский залив

Носович: Эстония фактически объявит России войну, если перекроет Финский залив

Понижение уровня дипломатических отношений России и стран Балтии фактически не отразится на и так отсутствующих отношениях 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T12:55+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" политолог Александр Носович. Зачем Эстония провоцирует войну с Россией? Как Латвия может присоединиться к "леопардовой" коалиции, не имея танков Leopard? Чем закончится история со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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