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Носович: Эстония фактически объявит России войну, если перекроет Финский залив
Носович: Эстония фактически объявит России войну, если перекроет Финский залив
Понижение уровня дипломатических отношений России и стран Балтии фактически не отразится на и так отсутствующих отношениях 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T12:55+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" политолог Александр Носович. Зачем Эстония провоцирует войну с Россией? Как Латвия может присоединиться к "леопардовой" коалиции, не имея танков Leopard? Чем закончится история со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, эстония, латвия, финляндия, нато, политика, видео
мультимедиа, видео, россия, эстония, латвия, финляндия, нато, политика, видео
Носович: Эстония фактически объявит России войну, если перекроет Финский залив
Понижение уровня дипломатических отношений России и стран Балтии фактически не отразится на и так отсутствующих отношениях
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" политолог Александр Носович.
Зачем Эстония провоцирует войну с Россией? Как Латвия может присоединиться к "леопардовой" коалиции, не имея танков Leopard? Чем закончится история со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.