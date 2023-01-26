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Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
С конца недели погода на территории страны ухудшится, прогнозируют синоптики 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T18:06+0400
2023-01-26T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится - синоптики прогнозируют осадки, в том числе и снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозам, 26-27 января в Грузии сохранится погода без осадков, а с 28 января до 4 февраля возможны осадки.В горах и высокогорье ожидается снег. Температура воздуха 27-28 января в Западной Грузии достигнет +12, +17 градусов тепла, а с 29 января понизится на 3-4 градуса. В Восточной Грузии воздух прогреется до +6, +11 градусов тепла. В Тбилиси 26-28 января погода будет без осадков. 29-31 января возможен дождь. До 29 января ожидается минусовая температура (-2, -4 градусов). С 29 января сравнительно потеплеет, и температура воздуха ночью составит +1, +3 градусов, а днем +10, +12 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

18:06 26.01.2023
© photo: Sputnik / StringerЦентр Тбилиси в снегопад зимой
Центр Тбилиси в снегопад зимой - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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С конца недели погода на территории страны ухудшится, прогнозируют синоптики
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится - синоптики прогнозируют осадки, в том числе и снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Согласно прогнозам, 26-27 января в Грузии сохранится погода без осадков, а с 28 января до 4 февраля возможны осадки.
В горах и высокогорье ожидается снег. Температура воздуха 27-28 января в Западной Грузии достигнет +12, +17 градусов тепла, а с 29 января понизится на 3-4 градуса.
В Восточной Грузии воздух прогреется до +6, +11 градусов тепла.
В Тбилиси 26-28 января погода будет без осадков. 29-31 января возможен дождь. До 29 января ожидается минусовая температура (-2, -4 градусов). С 29 января сравнительно потеплеет, и температура воздуха ночью составит +1, +3 градусов, а днем +10, +12 градусов.
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