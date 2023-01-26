https://sputnik-georgia.ru/20230126/pozhar-v-gorakh-kakheti--k-tusheniyu-ognya-prisoedinilis-dobrovoltsy--274288359.html

Пожар в горах Кахети – к тушению огня присоединились добровольцы

Пожар в горах Кахети – к тушению огня присоединились добровольцы

К тушению пожара должен подключиться вертолет 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T15:58+0400

2023-01-26T15:58+0400

2023-01-26T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожарные-спасатели и добровольцы продолжают бороться с огнем в альпийской зоне Кахети (Восточная Грузия).Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы, передает телеканал "Имеди".Из-за сложного рельефа передвигаться в зоне пожара на специальных машинах практически невозможно, отметил он. Причины возникновения пожара не установлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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