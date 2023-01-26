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Пожар в горах Кахети – к тушению огня присоединились добровольцы
Пожар в горах Кахети – к тушению огня присоединились добровольцы
К тушению пожара должен подключиться вертолет 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T15:58+0400
2023-01-26T15:58+0400
2023-01-26T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожарные-спасатели и добровольцы продолжают бороться с огнем в альпийской зоне Кахети (Восточная Грузия).Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы, передает телеканал "Имеди".Из-за сложного рельефа передвигаться в зоне пожара на специальных машинах практически невозможно, отметил он. Причины возникновения пожара не установлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, кахети, тбилиси, телави
происшествия, новости, кахети, тбилиси, телави
Пожар в горах Кахети – к тушению огня присоединились добровольцы
15:58 26.01.2023 (обновлено: 16:28 26.01.2023)
К тушению пожара должен подключиться вертолет
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожарные-спасатели и добровольцы продолжают бороться с огнем в альпийской зоне Кахети (Восточная Грузия).
Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы, передает телеканал "Имеди
".
"Пожарные и добровольцы разделены на две группы, в каждой по 30 человек... Мы ждем вертолета, который не может подняться из-за непогоды", - рассказал мэр Телави Симон Маисурадзе.
Из-за сложного рельефа передвигаться в зоне пожара на специальных машинах практически невозможно, отметил он.
Причины возникновения пожара не установлены.