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Пожар в горах Кахети ликвидирован
Пожар в горах Кахети ликвидирован
Тушить пожар в высокогорье Кахети специалистам помогали добровольцы 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T17:22+0400
2023-01-26T17:22+0400
2023-01-26T17:22+0400
происшествия
новости
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кахети
пожар
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожар в горах Кахети, который вспыхнул в альпийской зоне региона, ликвидирован, сообщает телекомпания "Имеди".Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы. В зоне ЧП горели трава и кустарники. Причины возникновения пожара не установлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кахети
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происшествия, новости, грузия, кахети, пожар, лесной пожар
происшествия, новости, грузия, кахети, пожар, лесной пожар
Пожар в горах Кахети ликвидирован
Тушить пожар в высокогорье Кахети специалистам помогали добровольцы
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik.
Пожар в горах Кахети, который вспыхнул в альпийской зоне региона, ликвидирован, сообщает телекомпания "Имеди
".
Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы. В зоне ЧП горели трава и кустарники.
Причины возникновения пожара не установлены.