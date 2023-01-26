https://sputnik-georgia.ru/20230126/pozhar-v-gorakh-kakheti-likvidirovan-274291997.html

Пожар в горах Кахети ликвидирован

Пожар в горах Кахети ликвидирован

Тушить пожар в высокогорье Кахети специалистам помогали добровольцы 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T17:22+0400

2023-01-26T17:22+0400

2023-01-26T17:22+0400

происшествия

новости

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кахети

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожар в горах Кахети, который вспыхнул в альпийской зоне региона, ликвидирован, сообщает телекомпания "Имеди".Пожар вспыхнул в горах неподалеку от села Артана Телавского района. Местные жители заметили задымление 25 января, после чего вызвали соответствующие службы. С утра в четверг на помощь пожарным пришли добровольцы. В зоне ЧП горели трава и кустарники. Причины возникновения пожара не установлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

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происшествия, новости, грузия, кахети, пожар, лесной пожар