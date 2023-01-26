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Премьер Грузии поздравил Эльдара Шенгелая с 90-летием

Премьер Грузии поздравил Эльдара Шенгелая с 90-летием

Каждый персонаж киношедевров Эльдара Шенгелая излучает любовь и доброту, отметил премьер 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T15:38+0400

2023-01-26T15:38+0400

2023-01-26T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравил легендарного грузинского режиссера Эльдара Шенгелая с 90-летием. Премьер отметил, что каждый персонаж киношедевров Эльдара Шенгелая излучает любовь и доброту, и до сих пор близок и любим всеми поколениями. "Грузия гордится тем, что у нее есть режиссер мирового класса, сделавший имя грузинскому кинематографу. Желаю здоровья и сил нашему великому режиссеру", – завершил Ираклий Гарибашвили. Сын известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси 26 января 1933 года. Творческую деятельность Шенгелая начал постановками в жанре фильма-сказки – "Легенда о ледяном сердце" и "Снежная сказка" (обе картины совместно с Алексеем Сахаровым). В 1963-м поставил фильм-поэтическое повествование "Белый караван" об истории жизни современной грузинской деревни. Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году. Среди наград и званий Эльдара Шенгелая – приз "За лучшую режиссерскую работу" на КФ республик Закавказья и Украины в Киеве (фильм "Необыкновенная выставка", 1969), специальный приз жюри за режиссуру на МКФ в Каире (фильм "Мачеха Саманишвили", 1978), Государственная премия Грузии им. Шота Руставели (1994, фильм "Экспресс-информация"), Орден Победы имени Святого Георгия (2009), премия имени Параджанова за достижения в кинематографе (IX МКФ "Золотой абрикос", Ереван, 2012). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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