https://sputnik-georgia.ru/20230126/retrospektiva-filmov-eldara-shengelaya-proydet-v-tbilisi-274250865.html

Ретроспектива фильмов Эльдара Шенгелая пройдет в Тбилиси

Ретроспектива фильмов Эльдара Шенгелая пройдет в Тбилиси

С 1 по 5 февраля зрители смогут посмотреть излюбленные фильмы Эльдара Шенгелая 26.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Ретроспектива фильмов легендарного грузинского режиссера Эльдара Шенгелая пройдет в кинозале Национального архива Грузии по случаю его 90-летия. Показ фильмов, который откроет кинолента "Необыкновенная выставка", пройдет с 1 по 5 февраля. В течение нескольких дней увидят такие фильмы, как "Белый караван", "Микела", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", "Кресло", "Мачеха Саманишвили", "Чудаки" и трилогию "Мравалжамиер". Программу кинопоказов можно посмотреть по ссылке. Посещение свободное. Организаторы мероприятия – Национальный архив Грузии, министерство культуры, спорта и молодежи и Национальный киноцентр Грузии. Нато Вачнадзе и ее роковая судьба - история культовой грузинской актрисы>>>Сын известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси 26 января 1933 года. Творческую деятельность Шенгелая начал постановками в жанре фильма-сказки – "Легенда о ледяном сердце" и "Снежная сказка" (обе картины совместно с Алексеем Сахаровым). В 1963-м поставил фильм-поэтическое повествование "Белый караван" об истории жизни современной грузинской деревни. Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году. Среди наград и званий Эльдара Шенгелая – приз "За лучшую режиссерскую работу" на КФ республик Закавказья и Украины в Киеве (фильм "Необыкновенная выставка", 1969), специальный приз жюри за режиссуру на МКФ в Каире (фильм "Мачеха Саманишвили", 1978), Государственная премия Грузии им. Шота Руставели (1994, фильм "Экспресс-информация"), Орден Победы имени Святого Георгия (2009), премия имени Параджанова за достижения в кинематографе (IX МКФ "Золотой абрикос", Ереван, 2012). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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