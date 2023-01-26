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ТПП "Лагодехи" на границе Грузии и Азербайджана обновят

ТПП "Лагодехи" на границе Грузии и Азербайджана обновят

Власти Грузии ведут переговоры для того, чтобы граждане страны могли пересекать сухопутную границу Азербайджана, где введен карантин 26.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обновленный таможенно-пропускной пункт "Лагодехи" на границе Грузии с Азербайджаном откроется в 2023 году, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии по случаю Международного дня таможенника.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.По словам министра, восстановление и ремонт инфраструктуры ведется и на других ТПП страны.Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч. При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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