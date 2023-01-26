https://sputnik-georgia.ru/20230126/tpp-lagodekhi-na-granitse-gruzii-i-azerbaydzhana-obnovyat-274286700.html
ТПП "Лагодехи" на границе Грузии и Азербайджана обновят
ТПП "Лагодехи" на границе Грузии и Азербайджана обновят
Власти Грузии ведут переговоры для того, чтобы граждане страны могли пересекать сухопутную границу Азербайджана, где введен карантин 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T15:16+0400
2023-01-26T15:16+0400
2023-01-26T15:31+0400
грузия
азербайджан
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1a/274286583_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_62fc50848932020f50466382303197f5.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обновленный таможенно-пропускной пункт "Лагодехи" на границе Грузии с Азербайджаном откроется в 2023 году, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии по случаю Международного дня таможенника.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.По словам министра, восстановление и ремонт инфраструктуры ведется и на других ТПП страны.Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч. При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1a/274286583_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb93d9eabdc984161463cf93e63c90dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, азербайджан, новости, экономика
грузия, азербайджан, новости, экономика
ТПП "Лагодехи" на границе Грузии и Азербайджана обновят
15:16 26.01.2023 (обновлено: 15:31 26.01.2023)
Власти Грузии ведут переговоры для того, чтобы граждане страны могли пересекать сухопутную границу Азербайджана, где введен карантин
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обновленный таможенно-пропускной пункт "Лагодехи" на границе Грузии с Азербайджаном откроется в 2023 году, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии по случаю Международного дня таможенника.
На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.
"В 2022 году у нас была возможность открыть новое здание таможенно-пропускного пункта "Ниноцминда" на грузино-армянской границе. В 2023 году на ТПП "Лагодехи" на грузино-азербайджанской границе будет полностью обновлена инфраструктура", – сказал Хуцишвили.
По словам министра, восстановление и ремонт инфраструктуры ведется и на других ТПП страны.
Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч.
При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.