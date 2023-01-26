https://sputnik-georgia.ru/20230126/v-gruzii-obyavlen-konkurs-dlya-futbolnykh-agentov-274277794.html

В Грузии объявлен конкурс для футбольных агентов

В Грузии объявлен конкурс для футбольных агентов

У желающих принять участие в конкурсе есть полтора месяца для того, чтобы пройти регистрацию 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T12:51+0400

2023-01-26T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Федерация футбола Грузии (ФФГ) начинает процесс лицензирования футбольных агентов, регистрация желающих принять участие в первом экзамене продлится до 15 марта 2023 года, сообщает ФФГ. Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила Регламент футбольных агентов, который вступил в силу 9 января 2023 года. В соответствии с новыми правилами, вводятся стандарты обслуживания футбольных агентов и их клиентов, которые, помимо прочего, включают систему обязательного лицензирования футбольных агентов. По информации федерации, экзамен будет проводить Отдел лицензирования футбольных агентов. Детальную информацию о необходимой документации для участия в экзамене можно найти здесь.С 1 октября 2023 года только лицензированные футбольные агенты будут иметь право осуществлять деятельность и будут обязаны полностью соблюдать требования регламента ФИФА. Согласно новому регламенту ФИФА, во избежание конфликта интересов, футбольным агентам запрещается представлять одновременно две или три стороны сделки. Как считают в ФИФА, система лицензирования футбольных агентов повысит финансовую прозрачность в этой сфере. Расчеты за трансферы будут осуществляться под строгим контролем ФИФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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