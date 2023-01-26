https://sputnik-georgia.ru/20230126/vsemirno-izvestnyy-frantsuzskiy-pianist-provedet-kontsert-v-tbilisi-274156882.html

Всемирно известный французский пианист проведет концерт в Тбилиси

Всемирно известный французский пианист проведет концерт в Тбилиси

Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире" 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T08:31+0400

2023-01-26T08:31+0400

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культура

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тбилиси

тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Всемирно известный французский пианист и музыкант Ричард Клайдерман 3 марта выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) в сопровождении профессионального оркестра, говорится в сообщении организаторов. Творчество этого мирового артиста неоднократно оценивалось представителями музыкальной сферы. Клайдерман записал более 1,2 тысячи композиций, продал более 80 миллионов пластинок и имеет 270 золотых и 70 платиновых пластинок. Музыкант также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский концертный зал