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Всемирно известный французский пианист проведет концерт в Тбилиси
Всемирно известный французский пианист проведет концерт в Тбилиси
Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире" 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T08:31+0400
2023-01-26T08:31+0400
2023-01-26T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Всемирно известный французский пианист и музыкант Ричард Клайдерман 3 марта выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) в сопровождении профессионального оркестра, говорится в сообщении организаторов. Творчество этого мирового артиста неоднократно оценивалось представителями музыкальной сферы. Клайдерман записал более 1,2 тысячи композиций, продал более 80 миллионов пластинок и имеет 270 золотых и 70 платиновых пластинок. Музыкант также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский концертный зал
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский концертный зал
Всемирно известный французский пианист проведет концерт в Тбилиси
Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире"
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Всемирно известный французский пианист и музыкант Ричард Клайдерман 3 марта выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) в сопровождении профессионального оркестра, говорится в сообщении организаторов.
Творчество этого мирового артиста неоднократно оценивалось представителями музыкальной сферы. Клайдерман записал более 1,2 тысячи композиций, продал более 80 миллионов пластинок и имеет 270 золотых и 70 платиновых пластинок.
"Он создал новый романтический стиль, объединив классическую и поп-музыку, установив новый стандарт игры на фортепиано, который могут исполнять как любители игры на фортепиано, так и новички", – пишут организаторы.
Музыкант также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый успешный пианист в мире".