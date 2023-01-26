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Юный фигурист из Грузии вошел в пятерку лучших на Европейском олимпийском фестивале
Юный фигурист из Грузии вошел в пятерку лучших на Европейском олимпийском фестивале
Среди 16 участников 15-летний грузинский спортсмен занимает пятое место 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T12:12+0400
2023-01-26T12:12+0400
2023-01-26T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинский фигурист Константин Супаташвили после исполнения короткой программы занял пятое место на Европейском юношеском олимпийском фестивале в итальянском Понтебба. Среди 16 участников 15-летний грузинский спортсмен занимает пятое место с 65,12 балла. С произвольной программой фигуристы выйдут на лед вечером 26 января. От третьего места Супаташвили отделяет всего 2,5 балла. В рейтинге ISU (Международная федерация конькобежцев) Супаташвили занимает 134 место. В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия
спорт, грузия, новости, италия
Юный фигурист из Грузии вошел в пятерку лучших на Европейском олимпийском фестивале
Среди 16 участников 15-летний грузинский спортсмен занимает пятое место
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинский фигурист Константин Супаташвили после исполнения короткой программы занял пятое место на Европейском юношеском олимпийском фестивале в итальянском Понтебба.
Среди 16 участников 15-летний грузинский спортсмен занимает пятое место с 65,12 балла.
С произвольной программой фигуристы выйдут на лед вечером 26 января. От третьего места Супаташвили отделяет всего 2,5 балла.
В рейтинге ISU (Международная федерация конькобежцев) Супаташвили занимает 134 место.
В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет.