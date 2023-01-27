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Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране
Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране
Президент Азербайджана потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T16:37+0400
2023-01-27T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране, сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхан Гаджизаде, сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в настоящий момент идет работа по обеспечению безопасности посольства, планируется эвакуация сотрудников.Напомним, вооруженное нападение на посольство Азербайджана было совершено в пятницу в 8.30 утра в Тегеране. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого в нападении на диппредставительство.Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт, направленный против посольства АР в Тегеране, он потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, тегеран, азербайджан, происшествия, политика, ильхам алиев, баку
в мире, новости, тегеран, азербайджан, происшествия, политика, ильхам алиев, баку
Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране
Президент Азербайджана потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik.
Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране, сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхан Гаджизаде, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"Любое государство несет ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране", - отметил он.
По его словам, в настоящий момент идет работа по обеспечению безопасности посольства, планируется эвакуация сотрудников.
Напомним, вооруженное нападение на посольство Азербайджана было совершено в пятницу в 8.30 утра в Тегеране. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого в нападении на диппредставительство.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт, направленный против посольства АР в Тегеране, он потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных.