https://sputnik-georgia.ru/20230127/azerbaydzhan-evakuiruet-sotrudnikov-posolstva-v-tegerane-274324314.html

Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране

Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране

Президент Азербайджана потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране, сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхан Гаджизаде, сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в настоящий момент идет работа по обеспечению безопасности посольства, планируется эвакуация сотрудников.Напомним, вооруженное нападение на посольство Азербайджана было совершено в пятницу в 8.30 утра в Тегеране. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого в нападении на диппредставительство.Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт, направленный против посольства АР в Тегеране, он потребовал скорейшего расследования теракта и наказания виновных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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