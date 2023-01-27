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Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале

Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале

15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Юный грузинский фигурист Константин Супаташвили завоевал серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале. Среди 16 участников 15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) и с 189 баллами занял второе место. От золота его отделили 1,98 балла. Стоит отметить, что это вторая серебряная медаль Грузии за всю историю зимних Олимпийских игр. До этого серебро в 1997 году завоевал Вахтанг Мурванидзе. В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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