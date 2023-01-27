https://sputnik-georgia.ru/20230127/figurist-iz-gruzii-zavoeval-serebryanuyu-medal-evropeyskom-olimpiyskom-festivale-274315859.html
Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале
Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале
15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T12:53+0400
2023-01-27T12:53+0400
2023-01-27T13:19+0400
спорт
новости
грузия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/32/238723209_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_2b3dec16429ec1f35c6d9430ea140d1d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Юный грузинский фигурист Константин Супаташвили завоевал серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале. Среди 16 участников 15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) и с 189 баллами занял второе место. От золота его отделили 1,98 балла. Стоит отметить, что это вторая серебряная медаль Грузии за всю историю зимних Олимпийских игр. До этого серебро в 1997 году завоевал Вахтанг Мурванидзе. В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/32/238723209_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_468d22231aab1b2032f30a7d0c2a9de9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, италия
спорт, новости, грузия, италия
Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале
12:53 27.01.2023 (обновлено: 13:19 27.01.2023)
15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла)
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Юный грузинский фигурист Константин Супаташвили завоевал серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Среди 16 участников 15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) и с 189 баллами занял второе место. От золота его отделили 1,98 балла.
Стоит отметить, что это вторая серебряная медаль Грузии за всю историю зимних Олимпийских игр. До этого серебро в 1997 году завоевал Вахтанг Мурванидзе.
В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет.