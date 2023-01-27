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Госущерб на 230 тысяч лари – в Грузии задержали пятерых мошенников
Госущерб на 230 тысяч лари – в Грузии задержали пятерых мошенников
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T11:31+0400
2023-01-27T11:31+0400
2023-01-27T11:31+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. За изготовление и использование фальшивых документов и нарушение таможенных правил в Грузии задержали пять человек, сообщает телекомпания "Рустави 2". Обвиняемые безосновательно создали фальшивый актив на сумму около 150 тысяч лари (56,7 тысячи долларов). Кроме того, они внесли ложные сведения в таможенную декларацию и ввезли в Грузию незадекларированную пшеницу на сумму около 448 тысяч лари (около 170 тысяч долларов). Стоимость государственного ущерба достигла 231 тысячу лари (87,3 тысячи долларов). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Госущерб на 230 тысяч лари – в Грузии задержали пятерых мошенников
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. За изготовление и использование фальшивых документов и нарушение таможенных правил в Грузии задержали пять человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Обвиняемые безосновательно создали фальшивый актив на сумму около 150 тысяч лари (56,7 тысячи долларов). Кроме того, они внесли ложные сведения в таможенную декларацию и ввезли в Грузию незадекларированную пшеницу на сумму около 448 тысяч лари (около 170 тысяч долларов).
Стоимость государственного ущерба достигла 231 тысячу лари (87,3 тысячи долларов). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.