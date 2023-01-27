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Грузинский борец дебютирует за сборную Азербайджана
Грузинский борец дебютирует за сборную Азербайджана
Национальная команда Азербайджана по вольной борьбе обнародовала состав на первый рейтинговый турнир 2023 года 27.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Георгий Мешвилдишвили в ближайшее время дебютирует в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе, сообщает Sputnik Азербайджан.Грузинский легионер, побеждавший на чемпионате Европы по сумо, выступит в составе национальной сборной Азербайджана на рейтинговом международном турнире в Загребе (Хорватия), стартующем 1 февраля.У Мчедлишвили, вес которого 125 киллограммов, нет медалей, завоеванных на чемпионатах мира и Европы по вольной борьбе, но есть золотая награда континентального первенства по сумо.Между тем, отсутствие медалей на официальных турнирах по вольной борьбе среди взрослых вполне объяснимо, ведь в весовой категории Мчедлишвили в составе сборной Грузии выступает двукратный призер Олимпийских игр Гено Петриашвили.В копилке Мешвидишвили серебряная медаль чемпионата Европы до 23 лет. Кроме того, грузинский спортсмен становился призером международных турниров в России, Польше, Армении, Украине и Казахстане.Процесс смены спортивного гражданства был запущен в конце 2021 года - после того, как Георгий победил на открытом чемпионате Азербайджана. С января 2023 года он может выступать за национальную команду.Ранее в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе выступал другой грузинский легионер Георгий Эдишерашвили (57 кг), который завоевал две золотые медали чемпионата Европы. В составе национальной команды по греко-римской борьбе выступает еще один грузинский спортсмен Бека Канделаки (130 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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азербайджан, спорт, грузия
азербайджан, спорт, грузия

Грузинский борец дебютирует за сборную Азербайджана

21:04 27.01.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку.
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
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Национальная команда Азербайджана по вольной борьбе обнародовала состав на первый рейтинговый турнир 2023 года
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Георгий Мешвилдишвили в ближайшее время дебютирует в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе, сообщает Sputnik Азербайджан.
Грузинский легионер, побеждавший на чемпионате Европы по сумо, выступит в составе национальной сборной Азербайджана на рейтинговом международном турнире в Загребе (Хорватия), стартующем 1 февраля.
У Мчедлишвили, вес которого 125 киллограммов, нет медалей, завоеванных на чемпионатах мира и Европы по вольной борьбе, но есть золотая награда континентального первенства по сумо.
Между тем, отсутствие медалей на официальных турнирах по вольной борьбе среди взрослых вполне объяснимо, ведь в весовой категории Мчедлишвили в составе сборной Грузии выступает двукратный призер Олимпийских игр Гено Петриашвили.
В копилке Мешвидишвили серебряная медаль чемпионата Европы до 23 лет. Кроме того, грузинский спортсмен становился призером международных турниров в России, Польше, Армении, Украине и Казахстане.
Процесс смены спортивного гражданства был запущен в конце 2021 года - после того, как Георгий победил на открытом чемпионате Азербайджана. С января 2023 года он может выступать за национальную команду.
Ранее в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе выступал другой грузинский легионер Георгий Эдишерашвили (57 кг), который завоевал две золотые медали чемпионата Европы. В составе национальной команды по греко-римской борьбе выступает еще один грузинский спортсмен Бека Канделаки (130 кг).
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