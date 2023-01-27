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Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования семье погибшего 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T17:40+0400
2023-01-27T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое не обошлось без жертв.Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено в пятницу утром. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, еще двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого.Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования родным и близким погибшего. Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в ТегеранеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, азербайджан, иран, тегеран
Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования семье погибшего
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое не обошлось без жертв.
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено в пятницу утром. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, еще двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого.
"Мы решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране. Любой акт насилия против любой дипломатической миссии совершенно неприемлем", - говорится в сообщении МИД в соцсети Twitter
.
Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране