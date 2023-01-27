https://sputnik-georgia.ru/20230127/gruziya-osudila-napadenie-na-posolstvo-azerbaydzhana-v-irane-274327226.html

Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования семье погибшего 27.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое не обошлось без жертв.Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено в пятницу утром. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента был убит начальник охраны, еще двое его коллег ранены. Полиция Ирана сообщила о задержании подозреваемого.Внешнеполитическое ведомство Грузии также выразило соболезнования родным и близким погибшего. Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать сотрудников посольства в ТегеранеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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