https://sputnik-georgia.ru/20230127/kometa-sozvezdiya-planety-chem-poraduet-nebo-v-fevrale-2023-274334532.html

Комета, созвездия, планеты: чем порадует небо в феврале 2023?

Комета, созвездия, планеты: чем порадует небо в феврале 2023?

Февраль порадует жителей Земли яркими астрономическими событиями – любители астрономии увидят в небе яркую комету, зимние созвездия и крупнейшие планеты... 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T22:14+0400

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справки

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда наблюдать главные астрономические события в феврале 2023 года, чтобы не пропустить эти яркие явления. КометаУ жителей Земли с января 2023 года есть возможность наблюдать на ночном небе комету C/2022 E3 (ZTF), которая достигнет максимальной яркости 1 февраля. В это время яркая комета подойдет к Земле максимально близко – их будет разделять примерно 41,9 миллиона километров, что по астрономическим меркам ни так уж и много. Комета не является периодической и пройдет только один раз через Солнечную систему, поэтому у жителей нашей планеты будет только один шанс ее наблюдать. Астрономы утверждают, что если комета и вернется, то не раньше, чем через 200 лет. Яркую комету открыли 2 марта 2022 года в созвездии Орла - три команды астрономов сделали снимки нового небесного объекта, чтобы подтвердить, что это комета, а не астероид. Планеты В феврале 2023 года астрономы-любители невооруженным глазом смогут в небе увидеть пять планет - Юпитер, Марс, Венеру, Нептун и Уран. Юпитер любители астрономии смогут увидеть в феврале на вечернем небе на юго-западе в созвездии Рыбы. На юго-западе, но невысоко в это же время будут видны планеты Венера и Нептун. Марс можно увидеть вечером и ночью в созвездии Телец. Уран астрономы-любители смогут наблюдать в созвездии Овен вечером и ночью в начале февраля, а в середине и конце месяца только вечером. Созвездия В феврале небо порадует яркими зимними созвездиями - жители нашей планеты, при условии ясной погоды, смогут наблюдать созвездия Ориона, Тельца и Большого Пса. Орион – один из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе, расположен в области небесного экватора. Созвездие содержит 209 звезд, видимых невооруженным глазом. Ближайшая к нашей планете звезда Беллатрикс, а самая далекая - Альнилам. Созвездие назвали в честь охотника Ориона, персонажа греческой мифологии, поэтому его называют еще созвездием охотника. Созвездие Телец лежит к северо-западу от Ориона, между Близнецами и Овном, и содержит 216 звезд, видимых невооруженным глазом. Наиболее яркой звездой считается оранжевая Альфа или Альдебаран (в переводе с арабского "идущая вслед"). По мифу, По мифу, Телец - именно тот прекрасный белый бык, в которого превратился Зевс, чтобы похитить прекрасную Европу и перевезти ее на остров Крит. Большой Пес – созвездие южного полушария и содержит 148 звезд, видимых невооруженным глазом. Самая известная – звезда Сириус, которая ярче Солнца в 25 раз и хорошо различима на ночном небе. Прообразом созвездия, согласно мифу, послужила собака дочери пастуха Икария. Согласно мифу, Дионис наделил Икария за оказанное гостеприимство знаниями о выращивании винограда, и изготовлении вина. Однажды Икарий угостил вином в Греции местных пастухов, которые опьянев, убили его, думая, что он их отравил, а тело захоронили в горах. Не дождавшись возвращения отца - Эригона, отправилась его искать. После долгих скитаний по горам собака Майра отыскала место, где был Икарий похоронен. В порыве отчаянья Эригона повесилась на дереве, растущем у могилы отца. Разгневанный Дионис, покарал пастухов, а Икария, Эригону и Майру вознес на небо. Так появились созвездия Волопаса, Девы и Большого Пса. Материал подготовлен на основе открытых источников

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