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Лунный календарь на февраль 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на февраль 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, который основан на смене фаз Луны, с древних времен помогает людям правильно организовывать и планировать свою жизнь 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T14:14+0400

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справки

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Многие и в наши дни выбирают благоприятные дни для свадьбы, денежных операций, шопинга, ремонта, посевных работ или любой другой деятельности по лунному календарю. Из Sputnik Грузия вы узнаете, в какие дни благоприятны в феврале 2023 года по лунному календарю для свадьбы, ремонта, начала бизнеса или любой другой деятельности. Благоприятные дни в феврале Для свадьбы и венчания в феврале благоприятные дни – 5, 6, 10, 16, 17 и 25-е. Бракосочетаться по лунному календарю нежелательно: 2, 3, 4, 7, 8, 13,15, 19, 22 и 24 февраля. Остальные дни в феврале для венчания и свадьбы нейтральны. По лунному календарю любые начинания увенчаются успехом 3, 9, 17 и 21 февраля. Благоприятно что-либо начинать в феврале – 10, 14 и 18 числа. От любых начинаний лунный календарь советует отказаться 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23 и 24 февраля. Для бизнеса по лунному календарю самые удачные дни 3 и 17 февраля. Благоприятно также заниматься бизнес-деятельностью в феврале – 2, 9, 10, 14, 18, 21, 23 и 25 февраля, а вот 1, 4, 7, 13, 16, 19, 20, 22 и 24 февраля проявлять активность в бизнесе не следует. Любые операции с недвижимостью будут успешны 9, 10, 15 и 21 февраля. По лунному календарю благоприятны для покупки, обмена, аренды и продажи 3, 6, 14 и 18 февраля. А 1, 4, 7, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23 и 24 февраля такие операции лучше не проводить. По лунному календарю смело менять место работы можно 3, 9, 10, 14 и 17 февраля. Сменить место работы благоприятно также 6, 18 и 21 февраля. А вот 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 февраля от таких перемен лучше воздержаться. Все денежные операции будут успешными 3 и 9 февраля. Благоприятны также любые денежные операции 2, 6, 10, 14, 17, 18, 21, 23 и 25 февраля. А 1, 4, 7, 19, 20, 22 и 24 февраля лунный календарь рекомендует не проводить денежных операций. Научной деятельностью по лунному календарю благоприятно заниматься 3, 8, 9, 12, 18, 21 и 25 февраля, а 1, 2, 19, 22 и 24 числа от такой деятельности лучше воздержаться. Творчеством нежелательно в феврале заниматься 1, 13, 19, 22 и 24 числа. Все остальные дни в феврале для творческой деятельности благоприятны. Затевать ремонт, делать уборку или другие домашние дела лунный календарь не советует 1, 2, 6, 22 и 24 февраля. Все остальные дни в феврале для проведения любых домашних дел, в том числе и ремонта, благоприятны. Отправится в путешествие по лунному календарю благоприятно 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 и 21 февраля. А 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 и 23 февраля любые поездки лучше отложить. Отдыхать в феврале благоприятно 5, 6, 10, 15, 20 и 23 февраля, а 3, 9, 13, 14, 16, 20, 22 и 24 февраля лунный календарь отдыхать не рекомендует. По лунному календарю единственный неблагоприятный день для работы в саду и огороде, а также и с комнатными растениями – 20 февраля. В этот день благоприятно только удалять лишние части растения. Физические нагрузки в феврале желательно свести до минимума 8 и 20 числа – в эти лунный календарь рекомендует спокойно гулять и пассивно отдыхать. Все остальные дни в феврале благоприятны для физических нагрузок. Спорить и устраивать разборки в феврале 2023 года лунный календарь рекомендует только 25 числа. В остальные дни февраля выяснять отношения нежелательно, так что заранее поищите другой выход на тот случай, если сдержаться будет невозможно, а выпустить пар станет необходимостью. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки