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Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало
Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало
Ремонтные работы на указанной дороге не скажутся на автомобильном движении 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T19:01+0400
2023-01-27T19:01+0400
2023-01-27T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Улица Мариджани в тбилисском районе Сабуртало будет частично перекрыта из-за ремонтных работ.Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, ремонт запланирован на отрезке дороги между проспектом Важа Пшавела и улицей Нуцубидзе в период с 28 января по 4 февраля. В ведомстве отметили, что указанная дорога будет частично перекрыта таким образом, чтоб помешать автодвижению - и машины, и общественный транспорт будут ездить по ней в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, важа пшавела
грузия, новости, общество, тбилиси, важа пшавела
Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало
Ремонтные работы на указанной дороге не скажутся на автомобильном движении
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Улица Мариджани в тбилисском районе Сабуртало будет частично перекрыта из-за ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, ремонт запланирован на отрезке дороги между проспектом Важа Пшавела и улицей Нуцубидзе в период с 28 января по 4 февраля.
В ведомстве отметили, что указанная дорога будет частично перекрыта таким образом, чтоб помешать автодвижению - и машины, и общественный транспорт будут ездить по ней в обычном режиме.