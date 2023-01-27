https://sputnik-georgia.ru/20230127/meriya-tbilisi-predupredila-o-remonte-dorogi-v-rayone-saburtalo--274329645.html

Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало

Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало

Ремонтные работы на указанной дороге не скажутся на автомобильном движении 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T19:01+0400

2023-01-27T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Улица Мариджани в тбилисском районе Сабуртало будет частично перекрыта из-за ремонтных работ.Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, ремонт запланирован на отрезке дороги между проспектом Важа Пшавела и улицей Нуцубидзе в период с 28 января по 4 февраля. В ведомстве отметили, что указанная дорога будет частично перекрыта таким образом, чтоб помешать автодвижению - и машины, и общественный транспорт будут ездить по ней в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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