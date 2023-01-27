https://sputnik-georgia.ru/20230127/ot-zugdidi-do-parizha--tvorcheskiy-put-populyarnogo-fotografa-georgiya-kardava-274310692.html

От Зугдиди до Парижа – творческий путь популярного фотографа Георгия Кардава

От Зугдиди до Парижа – творческий путь популярного фотографа Георгия Кардава

С героем нашего интервью читатели Sputnik Грузия уже знакомы, но мы все же напомним вам, что Георгий Кардава – известный фотограф, которому удалось поработать... 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T12:51+0400

2023-01-27T12:51+0400

2023-01-27T12:58+0400

культура

грузия

георгий кардава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274196527_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9af74371ff2bd55cda5cf6e3955b5e47.jpg

Несмотря на внушительный список профессиональных достижений, он мечтал провести выставку в Тбилиси. Мечта сбылась. С 17 января в галерее IArt в историческом центре грузинской столицы открылась первая персональная выставка Георгия Кардава.Работы Кардава вызвали большой интерес среди любителей фотоискусства в Тбилиси, поэтому выставку решили продлить до 31 января, а не завершить 24-го, как планировалось изначально.Об этом мы расскажем подробнее, но пока небольшое отступление.***В то время, когда мы беседовали с Георгием, гости заходили на выставку. Как только они появлялись, Георгий будто провожал их взглядом, "благословляя" на просмотр своих детищ.В основном гости путешествовали из зала в зал молча, но были и те, кто не смог сдержать восторга.– Герои как будто смотрят на тебя, как вы это делаете?" – спросила девушка.– А вы можете немного подвинуться и увидеть, как они будто продолжают смотреть на вас – сказал Георгий, еще больше разогрев интерес зрительницы, не раскрывая своего секрета.Действительно, герои будто пронзают вас взглядом, есть только вы и они. Они перед вами настоящие, будто раскрытая книга – бери и читай.***– В нашем первом интервью целых пять лет назад мы назвали ваш стиль "реальность без прикрас". И спустя столько лет вы строго следуете этому "девизу". "Портретизация" не исчерпала себя?Я считаю, что нет. Более того, этот стиль становится все более и более актуальным. Жанр портрета – это самый древний жанр изобразительного искусства еще с наскальных времен. С развитием капитализма, с развитием соцсетей, медиаресурсов и т. д. он приобретает все большую популярность, потому что людям важно себя продавать, важно себя позиционировать. А лучше инструмента, чем портрет в самом широком смысле этого слова, найти на данный момент довольно сложно.– Меняются лишь способы подачи, так?Да, меняются лишь носители: раньше это были наскальные рисунки, негатив, сегодня это цифра, несколько месяцев в соцсетях были популярны портреты, созданные искусственным интеллектом. Портретная съемка будет обретать другие формы, но жанр сам по себе – стойкое изображение человека, всегда будет актуальным пока есть человек.– Вернемся снова к прошлому интервью. Тогда же, пять лет назад, вы сказали, что заниматься фотографией вас сподвигла мечта "поехать в Мексику и купить барабанную установку". Она осуществилась? Какие новые цели появились?Барабанная установка у меня есть, но в Мексику я не поехал. Благодаря фотографии у меня получилось обрести новые мечты, обзавестись новыми желаниями. Одно и из них – здесь и сейчас. Я рад, что обрел дело, которое дает мне горизонты. Очень благодарен случаю, что все сложилось как сложилось.– Требования к героям съемки как-то изменились? По-прежнему главное, чтобы "цепляло", какой-то внутренний стержень или вы стали более снисходительны?О, как интересно. Назвать это требованиями высокомерно, кто я такой, чтобы требовать. Другое дело, что мне нравится процесс, поиск этих особенностей в людях. Более того, с годами я все больше убеждаюсь, что в каждом человеке есть что-то особенное. Кто-то называет искрой, кто-то – душой. Именно эту изюминку мне интересно искать, копаться, показывая это на фотографиях. В этом есть детский исследовательский дух, но переданный в художественной плоскости. Этот вечный поиск мне не надоест никогда.– Расскажите нашим читателям о проекте "Георгий за кадром", где вы выступаете не только как фотограф, но и интервьюер, и оператор. Как вам дается такая многозадачность?Признаться, честно, работать в режиме многозадачности не так просто, зато очень увлекательно. Во время записи программ "Георгий за кадром" нужно быть максимально сконцентрированным. Параллельно у меня развиваются разные навыки: мне нужно обращать внимание на ход беседы, чтобы не упустить нить, нужно ловить интересные ракурсы, моменты, чтобы получилось красивое фото. Нужно реагировать на все в очень сжатые сроки. Это требует большого внимания, поэтому после каждого выпуска я как выжатый лимон. Но это приятная усталость.– Какими моментами вашей карьеры вы гордитесь по-особенному?В целом, каждое предложение сделать интересную съемку – это повод для гордости. Особенно сейчас, когда чуть ли не каждый второй – фотограф. Люди тебя выделяют, просят сфотографировать, при этом предлагая не самых последних героев. Это, конечно, круто.И каждая моя съемка с "крупными героями" повод для гордости. Потому что энное количество лет назад даже не мог об этом мечтать. Когда у меня появляется такая возможность – это круто, это новый виток.Из самых свежих – я две недели назад прилетел из Парижа, записывал знаменитого французского писателя Фредерика Бегбедера. Это был замечательный час моей жизни, когда я прогулялся с интересным героем по Парижу. Он устроил мне чуть ли не экскурсию, показывая любимые места Парижа. Получилась интересная, живая беседа.– За 13 лет занятия фотографией был ли у вас творческий кризис?Да, каждый третий день. Каждую неделю, так точно. То я суперкрутой фотограф, то – не очень, мягко говоря. Это такая вечная синусоида, которая не закончится никогда. С другой стороны, такие кризисы помогают, не дают расслабиться в хорошем смысле этого слова. Благодаря этому ты постоянно развиваешься, постоянно ищешь нового. Кризис – это всегда сигнал, что ты достиг какого-то предела, и нужно что-то менять, искать другие пути – не важно, в творчестве или в жизни. Другое дело, что не стоит в этом сильно копаться.– Георгий, расскажите, как вам удается так быстро расположить к себе героев съемок? Ведь иногда приходится работать с людьми, которых видишь впервые?Я анализировал все это и пришел к выводу, что, возможно, дело в моей искренней заинтересованности этими людьми. Каким бы медийным ни был человек, сколько бы сотен интервью у него не было, все мы люди. Всем нам льстит и всем нам приятно, когда другие проявляют к нам искреннее внимание и интересуются, не для галочки, потому что нужно отработать, а просто так. Наверно, это чувствуется, и люди расслабляются, начинают доверительнее с тобой общаться. Я думаю, в этом вся фишка. Мне просто интересны люди, общение с ними, интересно перенимать их опыт, пусть и за короткий промежуток времени.– Насколько вас это насыщает? Вы говорили, что в конце работы, как выжатый лимон. Но, получается, это такой обоюдный процесс?Вы правильно заметили, что это меня выматывает и в то же время насыщает. Однако бывают моменты, когда ты отдаешься, выкладываешься, а обратно ничего не получаешь. Получается одностороннее движение, но это происходит очень редко.Конечно, это круто, я рад и горд, что у меня есть возможность, привилегия общаться с людьми, являющимися ведущими фигурами в своих профессиях. Я никогда не упускаю момент что-то перенять у них. В целом, общение с такими людьми очень мотивирует, потому что ты понимаешь, что они такие же люди со своими страхами, комплексами, как и мы. Но при этом, благодаря своим каким-то качествам, добились успеха. Это дает понять, что достичь чего-то может каждый. Кстати, эти мысли помогают в моменты отчаяния.– Без чего съемка может не удастся, не учитывая технических нюансов?Конечно, без профессионализма. Фотосъемка, мы уже говорили здесь, это обоюдный процесс, в который вкладывается каждый участник. Если это многосоставная съемка с визажистами, стилистами, важно, чтобы была вовлеченность. Если какой-то механизм не работает, съемка получается недоделанная.– А что на счет химии между фотографом и героем?Это такое немного пошлое выражение, по большому счету – это второстепенно. Во главе всегда должен быть профессионализм. Химия есть или ее нет, я должен дать результат. Поэтому все эти "химические" и "гормональные" процессы уходят на второй план.– Вы кажетесь самокритичным человеком, так ли это?Я очень критичен к себе, даже местами безжалостно. Иногда мне советуют умерить пыл и быть к себе немного снисходительнее, но это сложно. К критике я отношусь положительно, и делю ее на два вида.– А к критике со стороны какое отношение?К критике в соцсетях я отношусь хорошо. Я смог превратить ее в дополнительный элемент раскрутки своих проектов. Благо современные алгоритмы и современные технологии только поощряют большое количество реакций и комментариев. А я, наоборот, когда вижу критические комментарии в свой адрес, начинаю провоцировать. Поэтому я благодарен людям, которые пишут что-то плохое. Пишите, пожалуйста, побольше (смеется).Но все-таки главный мой критик – это сестра. Ее мнение для меня самое главное, потому что она человек с практически идеальным визуальным вкусом. У нас бывают споры, но я всегда к ней прислушиваюсь. Хуже, чем она, критика в моей карьере еще не было.Все фотографии, которые здесь выставлены прошли через строгий контроль моей сестры. Мне даже приходилось "отмаливать" некоторые кадры.– Вы никогда не отзывается плохо, даже косвенно, о героях своих съемок – это такой принцип или у вас не было таких моментов, когда с героем не удалось сработаться?Опыт, конечно, был. Во время съемок для моего YouTube канала, но, к счастью, это чуть ли не единичный случай. Да, у меня принцип, я не отзываюсь плохо о своих героях и коллегах, потому что я и тем, и другим благодарен.– Почему вы решили провести персональную выставку именно в Тбилиси?Для меня это очень важная веха в карьере, потому что в Грузии зритель знал меня недостаточно и не так хорошо, как в России. Я приезжал сюда три-четыре раза в год для проектов, и этого было недостаточно. Благодаря выставке у меня появилась такая возможность.– Как все проходит? Видимо, зрители довольны, ведь выставку даже продлили.Я в шоке и приятно удивлен, тронут тем, как меня встретили. В галерее попросили продлить выставку еще на неделю, потому что люди приходят и им это интересно. Я очень надеюсь, что эта выставка будет отличным подспорьем для чего-то большего и лучшего.Я очень хочу и мечтаю выставиться в одном из залов Дворца Дадиани в родном городе Зугдиди.– Как интересно, а какие еще есть цели?Я бы хотел начать работать на западе. Со временем, когда я активно начал снимать западных героев, я понял, что могу быть востребован и там. Даже сейчас, когда мы снимали Бегбедера, я неделю пробыл в Париже и Будапеште, где фотографировал людей и видел, как они реагируют на мои работы, я понял, что могу быть востребованным и за границей.Когда тебе передает слова благодарности легендарная актриса Катрин Денев или Венсан Кассель пишет в личные сообщения: "Пришли мне исходники фото, я хочу выложить их у себя", это льстит и дает право думать, что я могу работать, где угодно.А выставка в Зугдиди этому не мешает, я всегда стараюсь популяризовать свой город, страну, и всегда с радостью и гордостью рассказываю, агитирую съездить туда.– И напоследок, Георгий Кардава 2018 года и 2023 года сильно отличаются?Я очень изменился. Все эти истории с пандемией и нынешняя ситуация не обошли меня стороной. Я стал циничнее относится к своей деятельности, еще более критичен к себе, еще более выборочно отношусь к съемкам, проектам. И, конечно, осматривая фото 2018 года, я рад, что вижу разницу. Маленький, но все же рост в творческом плане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, георгий кардава