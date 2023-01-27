https://sputnik-georgia.ru/20230127/pozhar-v-tbilisi---goryat-pokryshki-274330986.html

Пожар в Тбилиси - горят покрышки

Пожар в Тбилиси - горят покрышки

Пожар вспыхнул на территории склада, неподалеку от автосервиса 27.01.2023, Sputnik Грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В районах Исани, Авлабари и Самгори сильное задымление, горят покрышки, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пожар начался на территории склада, на открытом воздухе, рядом с автосервисом в историческом районе Тбилиси - Авлабари. На месте работают пожарные, пожар уже локализован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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грузия, происшествия, новости, тбилиси