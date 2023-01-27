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Пожар в Тбилиси - горят покрышки
Пожар в Тбилиси - горят покрышки
Пожар вспыхнул на территории склада, неподалеку от автосервиса 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T18:35+0400
2023-01-27T18:35+0400
2023-01-27T18:46+0400
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новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В районах Исани, Авлабари и Самгори сильное задымление, горят покрышки, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пожар начался на территории склада, на открытом воздухе, рядом с автосервисом в историческом районе Тбилиси - Авлабари. На месте работают пожарные, пожар уже локализован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Пожар в Тбилиси - горят покрышки
18:35 27.01.2023 (обновлено: 18:46 27.01.2023)
Пожар вспыхнул на территории склада, неподалеку от автосервиса
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В районах Исани, Авлабари и Самгори сильное задымление, горят покрышки, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, пожар начался на территории склада, на открытом воздухе, рядом с автосервисом в историческом районе Тбилиси - Авлабари.
На месте работают пожарные, пожар уже локализован.