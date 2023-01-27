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Противостояние НАТО с Россией идет по нарастающей – Захарова

Противостояние НАТО с Россией идет по нарастающей – Захарова

Граждане стран НАТО должны знать, что их руководство участвует в конфликте против России 27.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Североатлантический блок полностью втянут в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генсека НАТО Йенса Столтенберга.Во время заседания ПАСЕ 24 января глава МИД ФРГ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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