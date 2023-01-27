https://sputnik-georgia.ru/20230127/samoe-tragicheskoe-sobytie-v-istorii--garibashvili-pochtil-pamyat-zhertv-kholokosta-274314172.html

"Самое трагическое событие в истории" – Гарибашвили почтил память жертв Холокоста

"Самое трагическое событие в истории" – Гарибашвили почтил память жертв Холокоста

Нельзя допустить повторения подобной трагедии, заявил премьер 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T13:13+0400

2023-01-27T13:13+0400

2023-01-27T13:13+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память жертв Холокоста, назвав это событие самым трагическим в истории человечества. По его словам, сегодня весь мир чтит светлую память миллионов людей, ставших жертвами Холокоста. Особое уважение глава правительства Грузии выразил людям, которые чудом спаслись от этого страшного события. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, освенцим, ираклий гарибашвили