https://sputnik-georgia.ru/20230127/soglashenie-ob-uproschennom-peresechenii-gruzino-armyanskoy-granitsy-vstupilo-v-silu-274326565.html

Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу

Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу

МИД Грузии поручено сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T17:19+0400

2023-01-27T17:19+0400

2023-01-27T17:19+0400

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грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Правительство Грузии завершило процедуры по соглашению об упрощении пересечения границы с Арменией, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". Соглашение, согласно которому граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу без паспорта - по электронным удостоверениям личности, подписали главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян 12 января 2023 года. Согласно постановлению, правительство утвердило подписанное соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между республиками Грузии и Армении". Также постановлением министерству иностранных дел поручено сообщить о заключении соглашения президенту и парламенту Грузии, а также сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения. Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт. Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянская граница, грузино-армянские отношения