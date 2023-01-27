https://sputnik-georgia.ru/20230127/soglashenie-ob-uproschennom-peresechenii-gruzino-armyanskoy-granitsy-vstupilo-v-silu-274326565.html
Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу
Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу
МИД Грузии поручено сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T17:19+0400
2023-01-27T17:19+0400
2023-01-27T17:19+0400
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никол пашинян
грузино-армянская граница
грузино-армянские отношения
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Правительство Грузии завершило процедуры по соглашению об упрощении пересечения границы с Арменией, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". Соглашение, согласно которому граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу без паспорта - по электронным удостоверениям личности, подписали главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян 12 января 2023 года. Согласно постановлению, правительство утвердило подписанное соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между республиками Грузии и Армении". Также постановлением министерству иностранных дел поручено сообщить о заключении соглашения президенту и парламенту Грузии, а также сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения. Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт. Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянская граница, грузино-армянские отношения
грузия, новости, общество, политика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянская граница, грузино-армянские отношения
Соглашение об упрощенном пересечении грузино-армянской границы вступило в силу
МИД Грузии поручено сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik.
Правительство Грузии завершило процедуры по соглашению об упрощении пересечения границы с Арменией, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте
"Законодательного вестника Грузии".
Соглашение, согласно которому граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу без паспорта - по электронным удостоверениям личности, подписали главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян 12 января 2023 года.
Согласно постановлению, правительство утвердило подписанное соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между республиками Грузии и Армении".
Также постановлением министерству иностранных дел поручено сообщить о заключении соглашения президенту и парламенту Грузии, а также сообщить властям Армении о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения.
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт.
Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.