https://sputnik-georgia.ru/20230127/sosnovskiy-pochemu-zhiteli-germanii-protiv-postavok-nemetskikh-tankov-na-ukrainu-274326270.html

Сосновский: почему жители Германии против поставок немецких танков на Украину?

Сосновский: почему жители Германии против поставок немецких танков на Украину?

Жители Германии опасаются втягивания своей страны в открытую войну с Россией. Именно поэтому новости о передаче танков Leopard Киеву так негативно восприняли в... 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T16:35+0400

2023-01-27T16:35+0400

2023-01-27T16:35+0400

мультимедиа

видео

в мире

политика

россия

германия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1b/274326050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d113cf98ad6992ddd66fcfbc8492bbb.jpg

Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Сосновский.Чем опасно для мира решение о поставках Киеву немецких танков? Почему нового министра обороны Германии может ждать большое политическое будущее? Сохранит ли канцлер Шольц свой пост, и что будет с немецкой властью дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

германия

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, германия, киев, украина, видео