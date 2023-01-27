https://sputnik-georgia.ru/20230127/sosnovskiy-pochemu-zhiteli-germanii-protiv-postavok-nemetskikh-tankov-na-ukrainu-274326270.html
Сосновский: почему жители Германии против поставок немецких танков на Украину?
Сосновский: почему жители Германии против поставок немецких танков на Украину?
Жители Германии опасаются втягивания своей страны в открытую войну с Россией. Именно поэтому новости о передаче танков Leopard Киеву так негативно восприняли в... 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T16:35+0400
2023-01-27T16:35+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Сосновский.Чем опасно для мира решение о поставках Киеву немецких танков? Почему нового министра обороны Германии может ждать большое политическое будущее? Сохранит ли канцлер Шольц свой пост, и что будет с немецкой властью дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, германия, киев, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, германия, киев, украина, видео
Сосновский: почему жители Германии против поставок немецких танков на Украину?
Жители Германии опасаются втягивания своей страны в открытую войну с Россией. Именно поэтому новости о передаче танков Leopard Киеву так негативно восприняли в немецком обществе
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Сосновский.
Чем опасно для мира решение о поставках Киеву немецких танков? Почему нового министра обороны Германии может ждать большое политическое будущее? Сохранит ли канцлер Шольц свой пост, и что будет с немецкой властью дальше?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.