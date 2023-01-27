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Связь партии Гахария с "Нацдвижением" подтвердилась - глава парламента Грузии
Связь партии Гахария с "Нацдвижением" подтвердилась - глава парламента Грузии
Сотрудничество ЕНД и партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах, отметил политик 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T16:58+0400
2023-01-27T16:58+0400
2023-01-27T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Связь крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) с партией экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" подтвердилась, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кандидат на пост председателя "Нацдвижения" Георгий Мумладзе ранее заявил, что после выборов в органы местного самоуправления в 2021 году в нескольких городах на местном уровне ЕНД вступило в коалицию с партией Гахария. По словам Мумладзе, любой политический альянс был катастрофой, а также был неприемлемым для избирателей "Нацдвижения". Глава законодательного органа также отметил, что сотрудничество "Национального движения" и членов партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах.Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, грузинская мечта, тбилиси
политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, грузинская мечта, тбилиси
Связь партии Гахария с "Нацдвижением" подтвердилась - глава парламента Грузии
Сотрудничество ЕНД и партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах, отметил политик
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Связь крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) с партией экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" подтвердилась, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Кандидат на пост председателя "Нацдвижения" Георгий Мумладзе ранее заявил, что после выборов в органы местного самоуправления в 2021 году в нескольких городах на местном уровне ЕНД вступило в коалицию с партией Гахария. По словам Мумладзе, любой политический альянс был катастрофой, а также был неприемлемым для избирателей "Нацдвижения".
"Все, о чем мы (представители правящей партии - ред.) говорили и что опровергали, сейчас подтверждается… Мы говорили об альянсе, который существовал между Георгием Гахария и "Национальным движением", и сейчас подтверждают и это", - заявил Папуашвили.
Глава законодательного органа также отметил, что сотрудничество "Национального движения" и членов партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах.
Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.