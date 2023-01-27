https://sputnik-georgia.ru/20230127/svyaz-partii-gakhariya-s-natsdvizheniem-podtverdilas---glava-parlamenta-gruzii-274326439.html

Связь партии Гахария с "Нацдвижением" подтвердилась - глава парламента Грузии

Связь партии Гахария с "Нацдвижением" подтвердилась - глава парламента Грузии

Сотрудничество ЕНД и партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах, отметил политик 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T16:58+0400

2023-01-27T16:58+0400

2023-01-27T16:58+0400

политика

грузия

новости

георгий гахария

шалва папуашвили

грузинская мечта

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306408_0:118:1318:859_1920x0_80_0_0_1c6e39e9618760aed06ee5b3492c3341.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Связь крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) с партией экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" подтвердилась, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кандидат на пост председателя "Нацдвижения" Георгий Мумладзе ранее заявил, что после выборов в органы местного самоуправления в 2021 году в нескольких городах на местном уровне ЕНД вступило в коалицию с партией Гахария. По словам Мумладзе, любой политический альянс был катастрофой, а также был неприемлемым для избирателей "Нацдвижения". Глава законодательного органа также отметил, что сотрудничество "Национального движения" и членов партии Гахария лишь мешает реализации проектов в регионах.Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, грузинская мечта, тбилиси