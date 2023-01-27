https://sputnik-georgia.ru/20230127/v-gruzii-protestirovali-bespilotniki-sobstvennogo-proizvodstva-274313942.html

В Грузии протестировали беспилотники собственного производства

В Грузии протестировали беспилотники собственного производства

С апреля 2023 года Грузия начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T12:19+0400

2023-01-27T12:19+0400

2023-01-27T12:36+0400

грузия

новости

центр "дельта"

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили испытательный полет, в планах массовое производство, сообщили в министерстве обороны. Демонстрационный полет разведывательных БПЛА WARMATE (камикадзе) и FLYEYE грузино-польского предприятия "Дельта-ВБ" провели на полигоне Национального учебного центра "Крцаниси". По словам министра, массовое производство беспилотников страна начнет в апреле 2023 года. "Сегодня у нас представлены те разведывательные и другие средства, которые получили силы обороны в течение 2022 года. Также хочу отметить, что в конце 2022 - начале 2023 года мы подписали очень важные контракты на закупку вооружения", – отметил Бурчуладзе. На тестовой демонстрации беспилотных летательных аппаратов, проведенной грузино-польским предприятием, также присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури вместе с представителями оборонных сил страны. Все необходимые процедуры для тестового полета совместно подготовили грузинские и польские специалисты. Беспилотная летательная система FLYEYE предназначена для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в тяжелых метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях. Она обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем ​​и ночью. WARMATE – боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Аппарат имеет различные типы боеголовок. Он используется польской армией, а также другими странами как членами, так и не членами НАТО. Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернейшенал" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты". На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии оформлено соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе тренинг-центра по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, центр "дельта", министерство обороны грузии