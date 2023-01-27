https://sputnik-georgia.ru/20230127/v-gruziyu-vernuli-polotno-xv-veka-italyanskogo-khudozhnika-yakopo-del-sellayo-274322158.html

В Грузию вернули полотно XV века итальянского художника Якопо дель Селлайо

В Грузию вернули полотно XV века итальянского художника Якопо дель Селлайо

Работу представителя раннего итальянского Возрождения можно увидеть во Дворце искусств в Тбилиси 27.01.2023, Sputnik Грузия

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культура

грузия

дворец искусства

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Полотно итальянского художника Якопо дель Селлайо, вывезенное десятки лет назад за границу, вернули в Грузию, об этом написал директор тбилисского Дворца искусств Георгий Каландия на своей странице в соцсети. В своей публикации Каландия рассказал, что в 1990-е годы вывоз экспонатов из Грузии было обычным делом, поэтому сейчас он радуется тому, что начат процесс возвращения важных экземпляров в страну. "Это великолепная работа представителя раннего итальянского Возрождения Якопо дель Селлайо. Этот флорентийский мастер XV века считается достойным продолжателем художественных традиций Боттичелли, Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо", – пишет Каландия. Однако куда именно было вывезено полотно не уточняется. Директор отметил, что полотно теперь принадлежит Грузии, подчеркнув, что работы такого уровня и периода ранее не хранились в национальных коллекциях. Каландия также отметил, что без поддержки министерства культуры завершить столь важное дело не удалось бы. При этом директор Дворца искусств обещает, что в этом году в Грузию вернется не один шедевр. При поддержке и финансировании министерства культуры в Грузию ранее вернулся особенный экспонат, проданный в 1920-е годы из коллекции графа, сообщил Каландия, и отметил, что в этот период многие вещи продавались на так называемых советских аукционах, которые назывались "кабак коллектива", среди них были и уникальные вещи, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, которые рабочий из Баку купил всего за 30 рублей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, дворец искусства