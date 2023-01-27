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Вавилов рассказал, к чему приведет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань
Вавилов рассказал, к чему приведет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань
Отношения России и Китая - это симбиоз, где оба участника получают выгоду от взаимодействия, считает китаевед Николай Вавилов 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T09:35+0400
2023-01-27T09:35+0400
2023-01-27T10:34+0400
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Примером этого может служить взаимное размещение на территориях государств станций систем ГЛОНАСС и Beidou, рассказал он в интервью "Sputnik на русском".Почему только Россия и Китай могут предложить альтернативу американскому миропорядку? Как Россия может стать миротворцем в отношениях Китая и Индии? Какой ответ даст Китай на визит нового спикера Палаты представителей США на Тайвань? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, в мире, китай, сша, тайвань, видео, видео
мультимедиа, в мире, китай, сша, тайвань, видео, видео
Вавилов рассказал, к чему приведет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань
09:35 27.01.2023 (обновлено: 10:34 27.01.2023)
Отношения России и Китая - это симбиоз, где оба участника получают выгоду от взаимодействия, считает китаевед Николай Вавилов
Примером этого может служить взаимное размещение на территориях государств станций систем ГЛОНАСС и Beidou, рассказал он в интервью "Sputnik на русском".
Почему только Россия и Китай могут предложить альтернативу американскому миропорядку? Как Россия может стать миротворцем в отношениях Китая и Индии? Какой ответ даст Китай на визит нового спикера Палаты представителей США на Тайвань?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.