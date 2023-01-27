https://sputnik-georgia.ru/20230127/vavilov-rasskazal-k-chemu-privedet-vizit-spikera-palaty-predstaviteley-ssha-na-tayvan-274307773.html

Вавилов рассказал, к чему приведет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань

Вавилов рассказал, к чему приведет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань

Отношения России и Китая - это симбиоз, где оба участника получают выгоду от взаимодействия, считает китаевед Николай Вавилов 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T09:35+0400

2023-01-27T09:35+0400

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Примером этого может служить взаимное размещение на территориях государств станций систем ГЛОНАСС и Beidou, рассказал он в интервью "Sputnik на русском".Почему только Россия и Китай могут предложить альтернативу американскому миропорядку? Как Россия может стать миротворцем в отношениях Китая и Индии? Какой ответ даст Китай на визит нового спикера Палаты представителей США на Тайвань? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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