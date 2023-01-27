https://sputnik-georgia.ru/20230127/vengriya-ne-dopustit-sanktsiy-es-protiv-rossiyskoy-yadernoy-energetiki--orban-274321563.html
Венгрия не допустит санкций ЕС против российской ядерной энергетики – Орбан
Венгрия не допустит санкций ЕС против российской ядерной энергетики – Орбан
Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому поводу 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T15:15+0400
2023-01-27T15:15+0400
2023-01-27T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Венгерские власти не допустят распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.Политик отметил, что есть ограничения, которые вредят венгерским интересам, и там "уже надо использовать право вето".Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому поводу. Он напомнил, что 97 процентов участников национальной консультации в республике высказались против распространения санкций на атомную энергетику.В Венгрии действует одна атомная станция – АЭС "Пакш", построенная по советскому проекту. У нее четыре реактора типа ВВЭР-440 мощностью 2 000 мегаватт. По разным данным, объект вырабатывает более половины всей электроэнергии в стране.Девять лет назад подписано соглашение о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых установок по проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость проекта составит 12,5 миллиарда евро. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже дана строительная лицензия.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без АЭС невозможно обеспечить энергоснабжение страны, поэтому Будапешт не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в этой области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, обострение ситуации вокруг украины 2022
Венгрия не допустит санкций ЕС против российской ядерной энергетики – Орбан
Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому поводу
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Венгерские власти не допустят распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Политик отметил, что есть ограничения, которые вредят венгерским интересам, и там "уже надо использовать право вето".
"Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут – цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику", – цитирует венгерского политика РИА Новости.
Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому поводу. Он напомнил, что 97 процентов участников национальной консультации в республике высказались против распространения санкций на атомную энергетику.
В Венгрии действует одна атомная станция – АЭС "Пакш", построенная по советскому проекту. У нее четыре реактора типа ВВЭР-440 мощностью 2 000 мегаватт. По разным данным, объект вырабатывает более половины всей электроэнергии в стране.
Девять лет назад подписано соглашение о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых установок по проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость проекта составит 12,5 миллиарда евро. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже дана строительная лицензия.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без АЭС невозможно обеспечить энергоснабжение страны, поэтому Будапешт не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в этой области.