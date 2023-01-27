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Вниманию автомобилистов: участок трассы Восток-Запад в Грузии будет закрыт
Вниманию автомобилистов: участок трассы Восток-Запад в Грузии будет закрыт
Автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T18:20+0400
2023-01-27T18:20+0400
2023-01-27T18:20+0400
грузия
новости
общество
автомобили
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Участок трассы Восток–Запад в районе грузинского села Вертквичала будет закрыт для автомобилей в ночь на 28 января, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, на 159-162 километрах участка трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будут ремонтироваться дорожные столбы, из-за чего с 00:00 28 января по 05:00 28 января этот участок трассы будет закрыт для транспорта. Движущиеся в этот период автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов: участок трассы Восток-Запад в Грузии будет закрыт
Автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Участок трассы Восток–Запад в районе грузинского села Вертквичала будет закрыт для автомобилей в ночь на 28 января, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным
департамента, на 159-162 километрах участка трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будут ремонтироваться дорожные столбы, из-за чего с 00:00 28 января по 05:00 28 января этот участок трассы будет закрыт для транспорта.
Движущиеся в этот период автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала.