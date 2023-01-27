https://sputnik-georgia.ru/20230127/vnimaniyu-avtomobilistov-uchastok-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-budet-zakryt-274329782.html

Вниманию автомобилистов: участок трассы Восток-Запад в Грузии будет закрыт

Вниманию автомобилистов: участок трассы Восток-Запад в Грузии будет закрыт

Автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T18:20+0400

2023-01-27T18:20+0400

2023-01-27T18:20+0400

грузия

новости

общество

автомобили

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Участок трассы Восток–Запад в районе грузинского села Вертквичала будет закрыт для автомобилей в ночь на 28 января, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, на 159-162 километрах участка трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будут ремонтироваться дорожные столбы, из-за чего с 00:00 28 января по 05:00 28 января этот участок трассы будет закрыт для транспорта. Движущиеся в этот период автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой от узла у села Вертквичала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители