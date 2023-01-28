https://sputnik-georgia.ru/20230128/dtp-na-vostoke-gruzii-uneslo-zhizni-dvukh-chelovek-274350465.html

ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек

ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек

На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, причину аварии установит экспертиза 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T22:40+0400

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происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Два человека стали жертвами аварии на трассе Руиси-Карели на востоке Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли на месте, а один получил повреждения. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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