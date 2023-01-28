https://sputnik-georgia.ru/20230128/dtp-na-vostoke-gruzii-uneslo-zhizni-dvukh-chelovek-274350465.html
ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек
ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек
На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, причину аварии установит экспертиза 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T22:40+0400
2023-01-28T22:40+0400
2023-01-28T22:40+0400
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e678d6cf5abd18f78d123d45ec87f32b.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Два человека стали жертвами аварии на трассе Руиси-Карели на востоке Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли на месте, а один получил повреждения. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_927a0ae40c0c53d67f9c91f5eba73ccd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек
На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, причину аварии установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Два человека стали жертвами аварии на трассе Руиси-Карели на востоке Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли на месте, а один получил повреждения.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек".
Точную причину аварии установит экспертиза.