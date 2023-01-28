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ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек
ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек
На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, причину аварии установит экспертиза 28.01.2023, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Два человека стали жертвами аварии на трассе Руиси-Карели на востоке Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли на месте, а один получил повреждения. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости

ДТП на востоке Грузии унесло жизни двух человек

22:40 28.01.2023
© photo: Sputnik / StringerСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, причину аварии установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Два человека стали жертвами аварии на трассе Руиси-Карели на востоке Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли на месте, а один получил повреждения.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек".
Точную причину аварии установит экспертиза.
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