https://sputnik-georgia.ru/20230128/merabishvili-ya-nikogda-ne-bezhal-ot-otvetstvennosti-274346875.html

Мерабишвили: Я никогда не бежал от ответственности

Мерабишвили: Я никогда не бежал от ответственности

Бывший премьер-министр Грузии и экс-глава МВД Вано Мерабишвили в последнее время все чаще становиться объектом критики 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T17:25+0400

2023-01-28T17:25+0400

2023-01-28T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Несмотря на то, что я допускал ошибки, я никогда не избегал ответственности, говорится в письме экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили. На фоне выборов председателя главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" имя Мерабишвили не раз упоминалось как одного из сторонников радикально настроенного кандидата Левана Хабеишвили. Ряд членов "Нацдвижения" обвинили Мерабишвили в том, что он хочет неформально управлять партией. Он также ответил на обвинения в том, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили якобы его имел ввиду, говоря, что его подставили, уговорив вернуться в Грузию. "Большая палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге установила, что мое заключение использовали с целью получения моих принудительных показаний против Саакашвили, – сказал Мерабишвили. Бывший премьер Грузии заявил, что не мог не прокомментировать сложившуюся ситуацию.Он также назвал клеветой обвинения в том, что он является агентом российских спецслужб. О наличии подозрений в связях Вано Мерабашвили с российскими спецслужбами первым заявил совладелец телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа. Как отметил Руруа, возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную силу "Единое национальное движение" (ЕНД) устраивает основателя правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили. Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В данный момент Мерабишвили не занимается активной политической деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вано мерабишвили, грузия, новости, политика, михаил саакашвили