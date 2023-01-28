https://sputnik-georgia.ru/20230128/nasiliyu-net-opravdaniy--prezident-gruzii-o-tragedii-v-ierusalime-274347887.html
Насилию нет оправданий – президент Грузии о трагедии в Иерусалиме
Насилию нет оправданий – президент Грузии о трагедии в Иерусалиме
В результате нападения в синагоге в Восточном Иерусалиме погибли семь человек 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T18:55+0400
2023-01-28T18:55+0400
2023-01-28T19:28+0400
грузия
иерусалим
новости
израиль
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1c/274347866_0:181:3275:2023_1920x0_80_0_0_6a4d5db24b705d66a1e880194a95f5e6.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Я молюсь за пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Иерусалиме, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако в Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима, части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей."Я шокирована стрельбой в Иерусалиме у синагоги. Осуждаю это ужасное нападение на мирных молящихся. Насилие нельзя оправдать. Молюсь за пострадавших и семьи погибших", – написала Зурабишвили. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. В субботу 13-летний подросток открыл стрельбу в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Пострадали двое человек. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иерусалим
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1c/274347866_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_25ccefb7b2c24fd4ce33f809052c1deb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, иерусалим, новости, израиль, саломе зурабишвили
грузия, иерусалим, новости, израиль, саломе зурабишвили
Насилию нет оправданий – президент Грузии о трагедии в Иерусалиме
18:55 28.01.2023 (обновлено: 19:28 28.01.2023)
В результате нападения в синагоге в Восточном Иерусалиме погибли семь человек
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Я молюсь за пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Иерусалиме, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако в Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима, части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей.
"Я шокирована стрельбой в Иерусалиме у синагоги. Осуждаю это ужасное нападение на мирных молящихся. Насилие нельзя оправдать. Молюсь за пострадавших и семьи погибших", – написала
Зурабишвили.
Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
В субботу 13-летний подросток открыл стрельбу в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Пострадали двое человек. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт.