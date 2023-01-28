https://sputnik-georgia.ru/20230128/nasiliyu-net-opravdaniy--prezident-gruzii-o-tragedii-v-ierusalime-274347887.html

Насилию нет оправданий – президент Грузии о трагедии в Иерусалиме

Насилию нет оправданий – президент Грузии о трагедии в Иерусалиме

В результате нападения в синагоге в Восточном Иерусалиме погибли семь человек 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T18:55+0400

2023-01-28T18:55+0400

2023-01-28T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Я молюсь за пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Иерусалиме, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако в Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима, части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей."Я шокирована стрельбой в Иерусалиме у синагоги. Осуждаю это ужасное нападение на мирных молящихся. Насилие нельзя оправдать. Молюсь за пострадавших и семьи погибших", – написала Зурабишвили. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. В субботу 13-летний подросток открыл стрельбу в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Пострадали двое человек. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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