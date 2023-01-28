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Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду
Глава МОК выступает против дискриминации спортсменов путем исключения из соревнований 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T16:10+0400
2023-01-28T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что национальные сборные России и Беларуси, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщает РИА Новости.В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Некоторые международные федерации последовали рекомендации, но были и те, кто допустил спортсменов в нейтральном статусе.Исполнительный комитет МОК 25 января2023 года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Бойкот, о котором заявил министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, не соответствует миссии МОК, отметил Бах.Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии, считает Бах.
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Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду
16:10 28.01.2023 (обновлено: 16:33 28.01.2023)
Глава МОК выступает против дискриминации спортсменов путем исключения из соревнований
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что национальные сборные России и Беларуси, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщает РИА Новости
.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Некоторые международные федерации последовали рекомендации, но были и те, кто допустил спортсменов в нейтральном статусе.
Исполнительный комитет МОК 25 января2023 года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
"Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", – цитирует Баха Spiegel.
Бойкот, о котором заявил министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, не соответствует миссии МОК, отметил Бах.
"Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян", – добавил глава МОК.
Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии, считает Бах.