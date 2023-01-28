https://sputnik-georgia.ru/20230128/prezident-mok-vystupil-za-vozvraschenie-rossiyskikh-sportsmenov-na-olimpiadu-274343034.html

Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду

Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду

Глава МОК выступает против дискриминации спортсменов путем исключения из соревнований 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T16:10+0400

2023-01-28T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что национальные сборные России и Беларуси, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщает РИА Новости.В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Некоторые международные федерации последовали рекомендации, но были и те, кто допустил спортсменов в нейтральном статусе.Исполнительный комитет МОК 25 января2023 года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Бойкот, о котором заявил министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, не соответствует миссии МОК, отметил Бах.Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии, считает Бах.

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