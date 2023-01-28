https://sputnik-georgia.ru/20230128/skolko-budut-otdykhat-shkolniki-gruzii-do-kontsa-uchebnogo-goda-274350106.html
Сколько будут отдыхать школьники Грузии до конца учебного года?
Сколько будут отдыхать школьники Грузии до конца учебного года?
2022/2023 учебный год в школах Грузии завершится 15 июня 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T21:20+0400
2023-01-28T21:20+0400
2023-01-28T21:45+0400
грузия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29e43f55116509c6e77e03e20d56c947.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Ученики общеобразовательных государственных школ Грузии во втором семестре 2022/2023 учебного года дополнительно будут отдыхать пять дней. Второй семестр в общеобразовательных государственных школах стартовал 16 января и продлится до 15 июня.Во втором семестре почти все государственные праздники совпали с рабочими днями, таким образом, у школьников будет пять дополнительных выходных во втором семестре. Кроме того, школьников ждут и пасхальные каникулы, которые в Грузии в этом году длятся с 14 по 17 апреля.Всего в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38771712794be405f8b50257f53d417c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Сколько будут отдыхать школьники Грузии до конца учебного года?
21:20 28.01.2023 (обновлено: 21:45 28.01.2023)
2022/2023 учебный год в школах Грузии завершится 15 июня
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Ученики общеобразовательных государственных школ Грузии во втором семестре 2022/2023 учебного года дополнительно будут отдыхать пять дней.
Второй семестр в общеобразовательных государственных школах стартовал 16 января и продлится до 15 июня.
Во втором семестре почти все государственные праздники совпали с рабочими днями, таким образом, у школьников будет пять дополнительных выходных во втором семестре.
Кроме того, школьников ждут и пасхальные каникулы, которые в Грузии в этом году длятся с 14 по 17 апреля.
Всего в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.