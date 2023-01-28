https://sputnik-georgia.ru/20230128/skolko-budut-otdykhat-shkolniki-gruzii-do-kontsa-uchebnogo-goda-274350106.html

Сколько будут отдыхать школьники Грузии до конца учебного года?

Сколько будут отдыхать школьники Грузии до конца учебного года?

2022/2023 учебный год в школах Грузии завершится 15 июня 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T21:20+0400

2023-01-28T21:20+0400

2023-01-28T21:45+0400

грузия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29e43f55116509c6e77e03e20d56c947.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Ученики общеобразовательных государственных школ Грузии во втором семестре 2022/2023 учебного года дополнительно будут отдыхать пять дней. Второй семестр в общеобразовательных государственных школах стартовал 16 января и продлится до 15 июня.Во втором семестре почти все государственные праздники совпали с рабочими днями, таким образом, у школьников будет пять дополнительных выходных во втором семестре. Кроме того, школьников ждут и пасхальные каникулы, которые в Грузии в этом году длятся с 14 по 17 апреля.Всего в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости