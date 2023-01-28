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Теракт в синагоге Иерусалима - погибло семь человек
Теракт в синагоге Иерусалима - погибло семь человек
Террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским в попытке убежать 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T00:16+0400
2023-01-28T00:16+0400
2023-01-28T00:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В результате теракта в Восточном Иерусалиме погибли семь человек, заявила в полиции Израиля.Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли по меньшей мере восемь человек, еще 10 пострадали."Семь невинных людей были убиты... в результате теракта", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Газета Times of Israel написала, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима. Отмечается, что использованный нападавшим пистолет был изъят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, израиль, иерусалим, теракт
в мире, новости, происшествия, израиль, иерусалим, теракт
Теракт в синагоге Иерусалима - погибло семь человек
Террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским в попытке убежать
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В результате теракта в Восточном Иерусалиме погибли семь человек, заявила в полиции Израиля.
Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли по меньшей мере восемь человек, еще 10 пострадали.
"Семь невинных людей были убиты... в результате теракта", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Газета Times of Israel написала, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима.
"Полиция заявила, что террорист - житель Восточного Иерусалима - был застрелен после того, как он открыл огонь по полицейским в попытке убежать", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что использованный нападавшим пистолет был изъят.