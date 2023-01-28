https://sputnik-georgia.ru/20230128/terakt-v-sinagoge-ierusalima---pogiblo-sem-chelovek-274337963.html

Теракт в синагоге Иерусалима - погибло семь человек

Теракт в синагоге Иерусалима - погибло семь человек

Террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским в попытке убежать 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T00:16+0400

2023-01-28T00:16+0400

2023-01-28T00:16+0400

в мире

новости

происшествия

израиль

иерусалим

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249679560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edbdde3f671fdd9fd2276daa2e7aa43d.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. В результате теракта в Восточном Иерусалиме погибли семь человек, заявила в полиции Израиля.Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли по меньшей мере восемь человек, еще 10 пострадали."Семь невинных людей были убиты... в результате теракта", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Газета Times of Israel написала, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима. Отмечается, что использованный нападавшим пистолет был изъят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

иерусалим

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, израиль, иерусалим, теракт