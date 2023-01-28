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https://sputnik-georgia.ru/20230128/voennyy-ekspert-skolko-tankov-kievu-sposobny-postavit-ssha-i-evropa-274340324.html
Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?
Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?
США способны оперативно восполнить Европе переданные Украине танки, ведь на хранении находятся тысячи устаревших американских боевых машин. При этом сами США... 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T15:18+0400
2023-01-28T15:44+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Какие модификации танка Leopard окажутся у Украины? Зачем Белый дом на весь мир рассказал о плане наступления ВСУ на Крым? Когда вслед за танками на Украину отправят истребители НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, украина, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, украина, европа, нато, видео

Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?

15:18 28.01.2023 (обновлено: 15:44 28.01.2023)
© video: Sputnik
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США способны оперативно восполнить Европе переданные Украине танки, ведь на хранении находятся тысячи устаревших американских боевых машин. При этом сами США, вероятно, пока не будут массово поставлять на фронт свои Abrams, а ограничатся одной партией
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
Какие модификации танка Leopard окажутся у Украины? Зачем Белый дом на весь мир рассказал о плане наступления ВСУ на Крым? Когда вслед за танками на Украину отправят истребители НАТО?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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