https://sputnik-georgia.ru/20230128/voennyy-ekspert-skolko-tankov-kievu-sposobny-postavit-ssha-i-evropa-274340324.html

Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?

Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?

США способны оперативно восполнить Европе переданные Украине танки, ведь на хранении находятся тысячи устаревших американских боевых машин. При этом сами США... 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T15:18+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Какие модификации танка Leopard окажутся у Украины? Зачем Белый дом на весь мир рассказал о плане наступления ВСУ на Крым? Когда вслед за танками на Украину отправят истребители НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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