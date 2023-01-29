https://sputnik-georgia.ru/20230129/analiz-proekta-elektrokabelya-po-dnu-chernogo-morya-zavershitsya-v-2023-godu-274360847.html

Анализ проекта электрокабеля по дну Черного моря завершится в 2023 году

Анализ проекта электрокабеля по дну Черного моря завершится в 2023 году

Общая длина подводного кабеля составляет около 1195 км. Он будет оснащен цифровой связью, которая обеспечит качественную связь между Румынией и Грузией 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T17:08+0400

2023-01-29T17:08+0400

2023-01-29T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Технико-экономический анализ исторического проекта по прокладке линии подводного электрического кабеля по дну Черного моря завершится в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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