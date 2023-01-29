https://sputnik-georgia.ru/20230129/desyatki-millionov-lari-vydelit-pravitelstvo-gruzii-na-gazifikatsiyu-naseleniya-274352531.html

Десятки миллионов лари выделит правительство Грузии на газификацию населения

Десятки миллионов лари выделит правительство Грузии на газификацию населения

Дополнительно в 2023 году у более чем 26 тысяч абонентов будет возможность получать природный газ, заявил премьер 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T10:04+0400

2023-01-29T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Правительство Грузии выделит 88 млн лари (около 33 млн долларов) в 2023 году на газификацию регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Газификация сел и обеспечение газом населения регионов страны являются приоритетными направлениями правительства Грузии в 2023 году. В бюджете прописано выделение дополнительных сумм на реализацию новых проектов. Как отмечается в сообщении, газом будет обеспечено до 150 сел Грузии. Ранее сообщалось, что природным газом обеспечено чуть более 90% населения страны. Проект газификации населения правительство обещает полностью завершить в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, газификация