https://sputnik-georgia.ru/20230129/kriminalnyy-indeks-evropy--reyting-274348289.html

Криминальный индекс Европы – рейтинг

Криминальный индекс Европы – рейтинг

Безопасность — один из основных аспектов, определяющих качество жизни любого города 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T19:34+0400

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Согласно рейтингу интернет-сервиса Numbeo, среди европейских столиц наиболее опасные три города – Париж, Афины и Брюссель. Что касается общего рейтинга городов, то хуже всего ситуация с криминалом обстоит в британском Брадфорде.А самые безопасные столицы Европы – Берн, Любляна и Загреб.В инфографике Sputnik Литва вы более подробно узнаете, в каких городах Европы безопаснее всего.Numbeo - cамая большая в мире база данных о городах. При составлении рейтинга эксперты оценили, насколько опасно или безопасно находиться в той или иной стране. В статистику попали такие виды преступлений, как умышленные убийства, ограбления, насилие и другие. При этом главным источником информации для оценки выступали отзывы жителей этих стран и туристов, которые их посещали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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