https://sputnik-georgia.ru/20230129/kriminalnyy-indeks-evropy--reyting-274348289.html
Криминальный индекс Европы – рейтинг
Криминальный индекс Европы – рейтинг
Безопасность — один из основных аспектов, определяющих качество жизни любого города 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T19:34+0400
2023-01-29T19:34+0400
2023-01-29T20:13+0400
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Согласно рейтингу интернет-сервиса Numbeo, среди европейских столиц наиболее опасные три города – Париж, Афины и Брюссель. Что касается общего рейтинга городов, то хуже всего ситуация с криминалом обстоит в британском Брадфорде.А самые безопасные столицы Европы – Берн, Любляна и Загреб.В инфографике Sputnik Литва вы более подробно узнаете, в каких городах Европы безопаснее всего.Numbeo - cамая большая в мире база данных о городах. При составлении рейтинга эксперты оценили, насколько опасно или безопасно находиться в той или иной стране. В статистику попали такие виды преступлений, как умышленные убийства, ограбления, насилие и другие. При этом главным источником информации для оценки выступали отзывы жителей этих стран и туристов, которые их посещали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, европа, новости, numbeo, инфографика, инфографика
в мире, европа, новости, numbeo, инфографика, инфографика
Криминальный индекс Европы – рейтинг
19:34 29.01.2023 (обновлено: 20:13 29.01.2023)
Безопасность — один из основных аспектов, определяющих качество жизни любого города
Согласно рейтингу интернет-сервиса Numbeo, среди европейских столиц наиболее опасные три города – Париж, Афины и Брюссель. Что касается общего рейтинга городов, то хуже всего ситуация с криминалом обстоит в британском Брадфорде.
А самые безопасные столицы Европы – Берн, Любляна и Загреб.
В инфографике Sputnik Литва
вы более подробно узнаете, в каких городах Европы безопаснее всего.
Numbeo - cамая большая в мире база данных о городах. При составлении рейтинга эксперты оценили, насколько опасно или безопасно находиться в той или иной стране. В статистику попали такие виды преступлений, как умышленные убийства, ограбления, насилие и другие. При этом главным источником информации для оценки выступали отзывы жителей этих стран и туристов, которые их посещали.