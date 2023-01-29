https://sputnik-georgia.ru/20230129/ocherednoe-proyavlenie-moshennichestva---deputat-parlamenta-gruzii-ob-intervyu-saakashvili-274365033.html

Очередное проявление мошенничества - депутат парламента Грузии об интервью Саакашвили

Очередное проявление мошенничества - депутат парламента Грузии об интервью Саакашвили

Мы не имеем дело ни с какой деменцией или ограничением физических ресурсов у экс-президента, заявил вице-спикер 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T23:21+0400

2023-01-29T23:21+0400

2023-01-29T23:32+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Интервью Саакашвили указало на то, что у него нет никакой деменции и речь идет о мошенничестве, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедрённые Россией агенты. По словам Вольского, "противоречивая ситуация, которая сложилась сегодня в радикальной оппозиции, еще раз свидетельствует о том, что объединение против интересов Грузии всегда будет заканчиваться фиаско". "Две противоборствующие силы, созданные сегодня в "Национальном движении", пытаются угодить электорату, выбирая, у кого больше разрушительных ресурсов. Надеюсь, что результаты выборов не будут обусловлены этим признаком", - сказал Вольский. В то же время Гия Вольский заявил, что "Национальное движение" давно утратило вид политического объединения. Оно пытается сменить власть силой и открыть в Грузии второй фронт. В "Едином национальном движении" проходят выборы предсаедателя партии использованием системы блокчейн. По последним данным, уже проголосовали 76% избирателей. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли четыре кандидата: нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Один из кандидатов на пост председателя "Национального движения" Леван Хабеишвилине исключил силового освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили из заключения. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, георгий вольский