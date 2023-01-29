https://sputnik-georgia.ru/20230129/predsedatel-gruzinskoy-mechty-poluchil-vysshuyu-nagradu-baskov-274363281.html
Председатель "Грузинской мечты" получил высшую награду басков
Председатель "Грузинской мечты" получил высшую награду басков
Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T20:15+0400
2023-01-29T20:15+0400
2023-01-29T21:02+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
тбилисский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0e/250333892_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_8de21c89f52fa370863b272aeef53286.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Председателю партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао, сообщает пресс-служба партии. Фонд Сабино Араны — баскский культурный фонд, направленный на продвижение, изучение и распространение баскской культуры, языка и баскского национализма. Создан 11 октября 1988 года Баскской Националистической партией. Фонд назван в честь Сабино Араны — баскского националиста XIX века, основателя Баскской Националистической партии. По словам Кобахидзе, несколько научных выводов доказывают, что между басками и грузинами существует историческая связь. "Хотя географическое расстояние между Страной Басков и Грузией довольно велико, есть очевидные сходства в культуре, традициях и фольклоре. Виноделие – неотъемлемая черта наших культур, показывающая, что у нас общие корни. Также грузинский и баскский языки структурно близки друг другу", - сказал Кобахидзе. Председатель правящей партии также подчеркнул, что в Тбилисском государственном университете была открыта кафедра баскского языка. Существует постоянное партнерство между странами в области культуры, образования, спорта, туризма, гастрономии и инвестиций. По распространенной информации, Ираклий Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0e/250333892_135:0:1236:826_1920x0_80_0_0_dcf18bfde70e67a5aee527757ab613ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тбилисский государственный университет
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тбилисский государственный университет
Председатель "Грузинской мечты" получил высшую награду басков
20:15 29.01.2023 (обновлено: 21:02 29.01.2023)
Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Председателю партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао, сообщает пресс-служба партии.
Фонд Сабино Араны — баскский культурный фонд, направленный на продвижение, изучение и распространение баскской культуры, языка и баскского национализма. Создан 11 октября 1988 года Баскской Националистической партией. Фонд назван в честь Сабино Араны — баскского националиста XIX века, основателя Баскской Националистической партии.
"Моему народу веками приходилось бороться, чтобы защитить свою самобытность, землю, религию и язык. Вот почему мы, грузины, особенно ценим патриотизм и верных Родине людей. Соответственно, я особенно горжусь получением награды имени великого патриота - Сабино Араны", - обратился к собравшимся Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, несколько научных выводов доказывают, что между басками и грузинами существует историческая связь.
"Хотя географическое расстояние между Страной Басков и Грузией довольно велико, есть очевидные сходства в культуре, традициях и фольклоре. Виноделие – неотъемлемая черта наших культур, показывающая, что у нас общие корни. Также грузинский и баскский языки структурно близки друг другу", - сказал Кобахидзе.
Председатель правящей партии также подчеркнул, что в Тбилисском государственном университете была открыта кафедра баскского языка. Существует постоянное партнерство между странами в области культуры, образования, спорта, туризма, гастрономии и инвестиций.
"У вас очень красивая страна с удивительно красивой природой, ландшафтами, городами и деревнями, но самая ценная красота Страны Басков – это ее теплые люди. Каждый встреченный нами баск еще больше мотивировал нас на укрепление нашей дружбы. Большое спасибо за это!"- подытожил Кобахидзе.
По распространенной информации, Ираклий Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.