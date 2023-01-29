https://sputnik-georgia.ru/20230129/predsedatel-gruzinskoy-mechty-poluchil-vysshuyu-nagradu-baskov-274363281.html

Председатель "Грузинской мечты" получил высшую награду басков

Председатель "Грузинской мечты" получил высшую награду басков

Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека 29.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Председателю партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао, сообщает пресс-служба партии. Фонд Сабино Араны — баскский культурный фонд, направленный на продвижение, изучение и распространение баскской культуры, языка и баскского национализма. Создан 11 октября 1988 года Баскской Националистической партией. Фонд назван в честь Сабино Араны — баскского националиста XIX века, основателя Баскской Националистической партии. По словам Кобахидзе, несколько научных выводов доказывают, что между басками и грузинами существует историческая связь. "Хотя географическое расстояние между Страной Басков и Грузией довольно велико, есть очевидные сходства в культуре, традициях и фольклоре. Виноделие – неотъемлемая черта наших культур, показывающая, что у нас общие корни. Также грузинский и баскский языки структурно близки друг другу", - сказал Кобахидзе. Председатель правящей партии также подчеркнул, что в Тбилисском государственном университете была открыта кафедра баскского языка. Существует постоянное партнерство между странами в области культуры, образования, спорта, туризма, гастрономии и инвестиций. По распространенной информации, Ираклий Кобахидзе получил награду за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тбилисский государственный университет