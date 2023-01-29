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Реформа Грузинской железной дороги пройдет в 2023 году

Реформа Грузинской железной дороги пройдет в 2023 году

Правительство совместно со Всемирным банком проведет изучение возможностей развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в Грузии 29.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Реформа сектора железнодорожного транспорта, которая должна создать в Грузии железнодорожную систему европейского образца, будет реализована в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии совместно со Всемирным банком проведет изучение возможностей развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в Грузии. Целью исследования является развитие высокого качества пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в Грузии, что будет способствовать экономическому развитию страны. Задачей исследования является подготовка плана развития железнодорожной сети. В настоящее время государственная компания АО "Грузинская железная дорога" является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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