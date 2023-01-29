https://sputnik-georgia.ru/20230129/sholts-nameren-ne-dopustit-konflikta-mezhdu-rossiey-i-nato-274360676.html

Шольц намерен не допустить конфликта между Россией и НАТО

Шольц намерен не допустить конфликта между Россией и НАТО

Мы не следуем за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед, заявил канцлер 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что серьезно относится к своей присяге, поэтому должен сделать все, чтобы события на Украине не переросли в конфликт между Россией и НАТО. Правительство ФРГ приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера."Мы не следуем за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед. Мы всегда действуем в тесной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", - добавил канцлер. В МИД РФ ранее заявили, что поставки танков Киеву выводят на новый уровень противостояние Запада с Россией. Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки >>Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, германия, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022